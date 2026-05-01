Россия впервые запустила ракету 'Союз-5', которая должна заменить 'Зенит' (видео)

"Союз-5" иногда считают российским аналогом украинской (советской) ракеты "Зенит-2".

В четверг, 30 апреля, с 45-й стартовой площадки космодрома "Байконур" состоялся первый запуск новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Об этом сообщает "Роскосмос".

По словам россиян, первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом районе в Тихом океане.

Сама ракета давно превратилась в очередной российский долгострой. Ее создавали около 10 лет, постоянно сдвигая сроки испытаний. За это время она успела морально устареть.

Характеристики ракеты "Союз-5"

"Союз-5" является частью комплекса "Байтерек" – совместного российско-казахстанского проекта, предусматривающего создание наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур для выполнения запусков.

Ракета представляет собой двухступенчатый носитель со стартовой массой примерно 530 тонн. Ее длина достигает около 62 м, а диаметр – около 4,1 м. Первая ступень ракеты оснащена двигателем РД-171МВ, тогда как на второй используется РД-0124МС.

РД-171МВ считается самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире, из-за чего он даже получил неофициальное прозвище "Царь-двигатель". Благодаря ему ракета может вывести на низкую околоземную орбиту около 17 тонн полезной нагрузки.

В то же время двигатель РД-171МВ трудно назвать российским ноу-хау, ведь де-факто он является лишь модернизированным вариантом более раннего РД-171М. В свою очередь, РД-171М был разработан на базе советского РД-170, который начали создавать еще в 70-е годы.

Перспективы ракеты на рынке

Западные специалисты считают, что "Союзу-5" нет места на современном рынке ракетно-космических запусков.

В свое время эту ракету представляли как потенциального "конкурента" частично многоразовой американской Falcon 9 от SpaceX, однако это выдача желаемого за действительное. В отличие от американского носителя, "Союз-5" является обычной одноразовой ракетой и по концепции он ближе к украинской ракете "Зенит-2".

Что известно о ракете "Союз-5"

С технической точки зрения "Союз-5" не предлагает принципиально новых решений и, вероятно, не будет обладать высокой экономической эффективностью, в отличие от той же Falcon 9.

Стоит сказать, что сегодня многоразовые ракеты создает не только SpaceX, но и другие компании, такие как Blue Origin. В сочетании с санкциями это еще больше осложняет коммерческие перспективы "Союза-5".

Вас также могут заинтересовать новости: