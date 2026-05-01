Немецкий завод Volkswagen продают израильской оборонной компании, – Reuters

Промышленность Германии всё больше сосредотачивается на оборонной отрасли.

Израильская оборонная компания Rafael Advanced Defence Systems подписала меморандум о намерениях с корпорацией Volkswagen AG о приобретении завода автопроизводителя в городе Оснабрюк. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщает Reuters.

Компания Volkswagen ранее заявляла о намерении продать или перепрофилировать завод, на котором работает около 2300 человек, в рамках масштабной реструктуризации. При этом компания исключала возможность производства оружия.

В марте Financial Times писал, что Volkswagen и Rafael ведут переговоры о переориентации завода с выпуска автомобилей на производство систем противоракетной обороны. Сообщается, что Rafael, являющийся одним из ключевых разработчиков израильских систем противовоздушной и противоракетной обороны Iron Dome, Arrow и David’s Sling, планирует сосредоточиться на изготовлении отдельных компонентов ракет, в частности двигателей. Взрывные элементы, из соображений безопасности, будут производиться на другой площадке.

Переход от автомобильных компонентов к производству военных систем отражает усиление внимания немецкой промышленности к оборонному сектору. Это происходит на фоне планов немецкого правительства направить сотни миллиардов евро на восстановление вооруженных сил после десятилетий недофинансирования.

Лица, знакомые с ситуацией, отметили, что правительство Германии стремится сохранить общий контроль над оборонными проектами в стране и гарантировать, что соответствующие разработки останутся на немецкой территории.

Для оборонных компаний партнерство с автопроизводителями открывает доступ к промышленной базе с квалифицированной рабочей силой и производственными мощностями. Такие заводы уже адаптированы для соответствующих инженерных и металлообрабатывающих работ. Это позволяет обеспечить более масштабное производство по сравнению со специализированными оборонными предприятиями.

Эксперты отмечают, что война в Украине продемонстрировала, что характер современных боевых действий изменился из-за развития дешевых дронов, которые используются как для наступательных операций, так и для противовоздушной обороны. В то же время, хотя сами дроны относительно дешевы, но их производство требует значительных материальных и человеческих затрат.

Германия официально признала Россию главной угрозой безопасности и начала масштабное перевооружение Бундесвера. По словам немецкого министра обороны Бориса Писториуса, РФ под руководством Владимира Путина уже создает предпосылки для потенциального нападения на страны НАТО. В частности, в Кремле рассматривают применение военной силы как "легитимный инструмент" для продвижения интересов Кремля.

Еще в прошлом году стало известно, что Германия увеличит свою армию на десятки тысяч военнослужащих, чтобы сдержать угрозу со стороны РФ. Писториус тогда заявил, что крупнейшая экономика Европы возьмет на себя "тяжелую работу", которая будет включать формирование новых воинских подразделений и обеспечение их полным оснащением.

