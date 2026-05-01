В EGS отдают даром одну из лучших игр последних лет, но нужно поспешить

В магазине Epic Games Store началась очередная бесплатная раздача игр. На этот раз в акции участвует хитовая экшен-RPG Hogwarts Legacy – раздачу приурочили к 25-летию с момента выхода первого фильма о Гарри Поттере.

Но нужно поспешить – для ее получения есть всего пару дней. Бесплатная раздача игры завершится 3 мая, в 18:00 по Киеву.

Hogwarts Legacy отправляет игроков в Хогвартс образца 1800-х годов. В центре сюжета – студент (или студентка), который владеет ключом к древней форме магии, способной разрушить магический мир. Исследуйте живописный мир, варите зелья, сражайтесь и изучайте новые заклинания.

Вопреки скандалам и бойкотам в соцсетях, Hogwarts Legacy стала одним из главных релизов 2023 года и была продана тиражом в 25+ миллионов копий. Средняя оценка на Metacritic – 84 балла из 100, а пиковый онлайн в Steam достиг почти 1 млн пользователей.

Сиквел игры – Hogwarts Legacy 2 – офиициально находится в разработке. Над проектом начали работать еще весной 2023 года, сразу после того, как стало понятно, что оригинальная игра стала бестселлером на всех платформах.

