Трамп 'шокировал' Пентагон идеей вывести войска из Германии, – Politico

В Минобороны США не ожидали таких шагов и теперь вынуждены в срочном порядке оценивать последствия.

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американских войск в Германии застало Пентагон врасплох. Как пишет Politico со ссылкой на источники в оборонном ведомстве, о таких планах многие узнали только из его публикации.

Пентагон "не ожидал этого и не планировал никакого сокращения войск", заявил помощник Конгресса, знакомый с ситуацией. В то же время он добавил:

"Но мы должны воспринимать это всерьез".

Идея Трампа противоречит недавнему пересмотру глобального присутствия США, который не предусматривал сокращения сил в Европе. Несмотря на это, в ведомстве уже готовятся к различным сценариям.

Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул: "Мы готовим планы на любой сценарий и полностью готовы выполнить приказы главнокомандующего в то время и в том месте, которое он выберет".

Напряжение растет

Заявление прозвучало после разговора Трампа с Владимиром Путиным, который традиционно выступает за сокращение войск НАТО в Европе. Это вызвало дополнительную обеспокоенность среди союзников.

Сам Трамп также раскритиковал европейских партнеров, намекнув на возможный вывод войск из других стран: "Почему бы мне этого не сделать? Италия нам никак не помогла. А Испания была ужасной. Абсолютно ужасной".

В Германии такие заявления восприняли резко. Один из чиновников отметил:

"Политика грубых угроз Трампа достигла своих пределов… Его риторика исчерпала себя".

В настоящее время в Германии размещено до 40 тысяч американских военных, а также ключевые командные центры США. Эксперты предупреждают, что их вывод может серьезно ослабить обороноспособность НАТО.

В Конгрессе также призывают к осторожности. "Нам нужно услышать больше о стратегии, стоящей за этим", – заявил сенатор Кевин Крамер, комментируя инициативу.

Что предшествовало

Напомним, в Германии опасаются, что президент США Дональд Трамп может вывести американские войска из страны. Как пишет The Telegraph, американский лидер рассматривает возможность радикальной реорганизации НАТО.

Согласно предложениям, которые рассматривает Трамп, союзники по НАТО, которые не смогут увеличить военные расходы до 5% от ВВП, могут быть исключены из процесса принятия ключевых решений. Сюда входят расширение альянса, совместные миссии и даже активация взаимной помощи в соответствии со Статьей 5.

Вас также могут заинтересовать новости: