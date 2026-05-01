Здесь можно путешествовать за копейки: туристы назвали одну из самых дешевых стран мира

Эта страна считается безопасной для посещения.

Голландский путешественник по имени Лоуренс, который в своем блоге пишет репортажи о малоизвестных туристических направлениях, рассказал, что Узбекистан является самой дешевой страной мира. По его словам, пиво в среднем стоит один евро (около 51 грн - УНИАН), а хорошее жилье - всего 15 евро за ночь (около 770 грн - УНИАН). Об этом пишет nlc.

Питание также доступно - от одного до четырех евро за прием пищи на человека (51-206 грн - УНИАН).

Столица Ташкент сочетает современные небоскребы со старым центром города. Также впечатляют станции метро, которые часто напоминают музеи.

Видео дня

В то же время другой туристический блогер, Милица, написала, что, прибыв в Узбекистан, она обменяла 80 евро на узбекские сумы и стала "миллионершей".

"Такси очень дешевое, она заплатила один евро за проезд. Цены на еду также ее поразили, поскольку, по ее словам, обед в ресторанах стоит три-четыре евро. Причиной низких цен является прежде всего низкая минимальная заработная плата и тот факт, что страна самодостаточна в большинстве вещей", - рассказали в материале.

Несмотря на это, Узбекистан не является самой дешевой страной на Земле, ведь Пакистан, Египет, Индия, Кыргызстан и Таджикистан, как правило, еще дешевле.

В то же время среди стран Азии Узбекистан считается безопасным государством.

"Узбекистан покоряет сочетанием низких цен, богатой истории, архитектуры, кулинарного искусства и гостеприимства, поэтому, по мнению многих, является одним из самых экономичных туристических направлений", - добавляют в публикации.

Эксперты советуют посетить такие места, как Самарканд и Бухара, при этом посещение приграничных районов с Афганистаном стоит хорошо обдумать.

Другие новости туризма

Вас также могут заинтересовать новости: