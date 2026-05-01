До 4 тысяч гривень в месяц: в Украине предлагают ввести налог на электромобили

Депутат считает, что электромобили субсидируются государством за счет льготных тарифов на электроэнергию для зарядки.

Электромобили могут обложить ежемесячным налогом в размере до 4 тысяч гривень в зависимости от стоимости автомобиля. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

По его словам, нынешняя система создает дисбаланс, ведь часть владельцев электромобилей не платит налоги наравне с другими участниками рынка. Нагорняк также считает, что электромобили фактически субсидируются государством через льготные тарифы на электроэнергию для зарядки.

"Государство уже трижды их субсидировало. Впервые, когда завезли машины без ввозной пошлины и НДС – это дважды. И в третий раз мы их регулярно субсидируем за счет "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Они все регулярно заряжают свои автомобили, когда находятся дома, по тарифу 4,32 грн или 2,16 грн в ночное время", – пояснил нардеп.

Он предлагает ввести налог, который будет зависеть от стоимости автомобиля и условно его "класса", с фиксированной ежемесячной ставкой.

"Это будет некая градация для категорий авто… Для автомобиля стоимостью около 30 тысяч долларов это ориентировочно 4 тысячи гривень в месяц. Мы подсчитали, что сегодня эта сумма все равно в два-три раза меньше, чем платит за бензин и дизель владелец автомобиля с двигателем внутреннего сгорания", – сказал депутат.

В свою очередь, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале написал, что в настоящее время профильный комитет подобные законопроекты не рассматривает.

"В Комитете есть много законопроектов, у которых, скажем мягко, перспективы сомнительны. Поэтому нет, налог на электрокары, как и любые другие новые налоги, Комитетом не рассматриваются", – написал нардеп.

Электромобили в Украине – последние новости

В первом квартале 2026 года в Украине было реализовано 9467 подержанных легковых автомобилей, импортированных из США, что на 1,5% меньше, чем в прошлом году. Из них 59% составляют автомобили с бензиновыми двигателями, а 19% – электромобили.

В марте автопарк Украины увеличился на 2021 транспортное средство с аккумуляторным питанием. По сравнению с мартом прошлого года спрос на электромобили сократился на 63%, в то же время по сравнению с февралем 2026 года он вырос на 88%.

