Полезная альтернатива чипсам: эксперты порекомендовали закуску, которая не вредит здоровью

Хрустящая, сытная и богатая питательными веществами - такой может быть полезная закуска. Речь идет о жареном нуте, который все чаще заменяет чипсы и другие высокообработанные продукты, принося организму гораздо больше пользы. Об этом пишет PortalSpozywczy.PL.

Более здоровая альтернатива чипсам

Традиционные закуски, такие как чипсы, содержат преимущественно пустые калории и вредные жиры. Однако все большую популярность приобретает жареный нут - простая закуска, которую можно приготовить самостоятельно дома.

"Это не что иное, как зерна нута, запеченные или обжаренные с добавлением специй, таких как паприка, чеснок или карри. В результате получается хрустящая закуска, которая удовлетворяет желание съесть что-то соленое, а заодно обеспечивает организм питательными веществами", - утверждается в материале.

Почему стоит включить эту закуску в рацион

Жареный нут является источником растительного белка, который способствует наращиванию мышц и обеспечивает чувство сытости. Также он богат клетчаткой, которая положительно влияет на кишечник и помогает регулировать уровень сахара в крови.

Такая закуска содержит минералы, такие как железо, магний и цинк, которые поддерживают нервную систему, иммунитет и работу мышц. Наличие полезных жиров и низкий гликемический индекс делают нут полезным для поддержания стабильного уровня энергии в течение дня.

Также благодаря содержанию цинка он может поддерживать состояние кожи, уменьшать воспаления и улучшать ее внешний вид.

Как приготовить дома?

Жареный нут можно легко приготовить самостоятельно. Для этого нужно слить жидкость и тщательно просушить зерна из банки, смешать их с маслом и специями, а затем запекать при температуре около 200 градусов примерно 40 минут, пока они не станут хрустящими.

"В качестве альтернативы его можно приготовить на сковороде, обжаривая на сухой сковороде до золотистого цвета. Эта закуска может иметь различные вкусовые варианты - от соленых и пикантных до сладких, с добавлением меда и корицы. Она подойдет как на работе, так и в школе, а также перед тренировкой. Обжаренный нут - это пример закуски, которая не только утоляет аппетит, но и обеспечивает организм ценными питательными веществами", - подчеркнули в публикации.

