Украина планирует в 2027 году выйти на подписание договора о вступлении в ЕС, - Качка

Украина рассчитывает не позднее июля открыть все шесть переговорных кластеров, а в 2027 году выйти на подписание договора о вступлении в Европейский Союз. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в парламенте сообщил Тарас Качка, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Он напомнил, что в марте Украина получила вторую порцию условий для успешного завершения технических переговоров по всем разделам.

"В целом у нас есть 145 требований Европейского Союза... Большинство из них касаются приведения украинского законодательства в соответствие с требованиями Европейского Союза. Но это также и вопрос применения законов, то есть повседневной практики, и работы институтов", – сказал Качка.

В настоящее время ведется техническая работа с Европейской комиссией по всем шести кластерам. По его словам, открытие всех этих переговорных кластеров ожидается не позднее июля. Это станет стартовым сигналом для успешного завершения переговоров.

"За следующие 12-18 месяцев можно закрыть большинство переговорных разделов… И уже в следующем году выйти на подписание договора о вступлении в Европейский Союз, который подлежит дальнейшей ратификации в государствах-членах и Украине, что займет тоже несколько лет", – подчеркнул представитель правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее издание Financial Times отметило, что настойчивость президента Украины Владимира Зеленского в вопросе скорейшего членства Украины в ЕС усиливает напряженность в отношениях с европейскими столицами. В то же время Соединенные Штаты Америки рассматривают вопрос о поддержке Киева.

Отмечается, что отказ лидеров ЕС ускорить присоединение Украины усиливает разочарование Киева, а все более евроскептическая риторика Зеленского подрывает усилия по поиску компромисса.

