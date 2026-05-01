Названы самые мощные смартфоны 2026 года: в топе ни одного Samsung или Xiaomi

Вместо них в топ вошли устройства iQOO, Red Magic и Realme.

Бенчмарк AnTuTu опубликовал апрельский рейтинг самых производительных Android-смартфонов. Топ вновь возглавил iQOO 15 Ultrа с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, средний результат которого составил 4,12 миллиона баллов. Он удерживает лидерство уже третий месяц подряд.

На втором месте расположился базовый IQOO 15 (4,1 млн), а третью строчку занял Red Magic 11 Pro+ (4,09 млн), выделяющийся не только мощной начинкой, но и революционной системой активного жидкостного охлаждения AquaCore Cooling System.

В целом, почти весь топ-10 состоит из смартфонов на базе SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. Единственное устройство в списке с другим процессором – это OnePlus Ace 6 Ultra. Он работает на MediaTek Dimensity 9500.

В десятку также вошли Realme GT8 Pro, Oppo Find X9 Ultra, Honor Magic 8 Pro, Vivo X300 Ultra и OnePlus 15T. Новый суперфлагман Galaxy S26 Ultra от Samsung, выпущенные в начале марта, в топ-10 не попал. Как и сверхдорогой Xiaomi 17 Ultra.

Сегмент среднебюджетников возглавил новенький iQOO Z11 в версии с 16 ГБ ОЗУ – аппарат с Dimensity 8500 на борту выдал 2,3 млн баллов. При этом сразу десять позиций в топ-10 заняли смартфоны с процессорами MediaTek.

В конце апреля компания Vivo представила новый смартфон среднего класса Vivo Y600 Pro. Его основная фишка – автономность: это первый смартфон с аккумулятором вместимостью 10 200 мАч в компактном корпусе.

