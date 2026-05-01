Это растение считают обычным сорняком, а на самом деле это суперпродукт для кожи и печени

Он эффективно поддерживает процессы детоксикации, помогая выводить вредные продукты метаболизма из организма.

Многие люди считают лопух обычным сорняком, но на самом деле это ценное лекарственное растение, давно используемое в натуральной медицине и косметике. Корень лопуха особенно ценен, он богат инулином, клетчаткой, антиоксидантными соединениями, органическими кислотами, эфирными маслами, фитостеролами и минеральными солями, пишет portal.abczdrowie.pl.

Корень лопуха чаще всего используется в виде отвара, экстракта, сока или масла. Растение обладает мочегонными и потогонными свойствами, поэтому его часто используют для очищения организма от продуктов метаболизма.

Лопух для кишечника

Лопух также ценится за содержание инулина, природного пребиотика. Этот ингредиент поддерживает здоровую кишечную микрофлору и может оказывать благотворное влияние на пищеварение. Растению также приписывают антибактериальные и противогрибковые свойства.

Видео дня

Исследование, опубликованное в 2025 году в журнале "3 Biotech", показало, что чай из лопуха оказывает благотворное влияние на состав кишечной микробиоты и облегчает дисбиоз, вызванный диетой с высоким содержанием жиров.

В народной медицине лопух используется для лечения нарушений обмена веществ, расстройств пищеварения, кожных заболеваний, себореи, акне, псориаза и зуда.

Как лопух влияет на печень?

Благодаря своим уникальным очищающим свойствам это растение эффективно поддерживает процессы детоксикации, помогая выводить вредные продукты метаболизма из организма. Регулярное использование продуктов на основе лопуха не только стимулирует секрецию желчи и улучшает пищеварение, но и способствует регенерации клеток печени, защищая ее от воспаления.

Лабораторные анализы, опубликованные в "Журнале этнофармакологии", показали, что активные соединения, содержащиеся в корне этого растения, такие как лигнаны и фенольные кислоты, эффективно защищают клетки печени от повреждений, вызванных окислительным стрессом и токсинами (включая алкоголь и некоторые лекарственные препараты).

Лопух для кожи и волос

Лопух широко используется в косметике. Чаще всего он встречается в продуктах для ослабленных, тусклых, жирных волос, склонных к перхоти и выпадению волос. Отвары, лосьоны, шампуни и ампулы с лопухом могут помочь укрепить волосяные фолликулы, уменьшить себорею и улучшить состояние кожи головы.

Растение также является ингредиентом в косметике для жирной и склонной к акне кожи. Оно помогает регулировать работу сальных желез, уменьшать избыточное выделение кожного сала и способствует заживлению кожных повреждений.

Кому следует проявлять осторожность при использовании лопуха?

Лопух не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, детям, а также людям с аллергией на растения семейства Астровых. Людям, принимающим противодиабетические или антикоагулянтные препараты, также следует проявлять осторожность.

