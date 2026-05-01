Перекрытие дорог сотрудниками ТЦК: в Минобороны ответили, кто принимает решения

В каждой группе оповещения имеются нательные камеры, добавили в Минобороны.

Решение о перекрытии движения транспорта совместными группами представителей ТЦК и Нацполиции должны принимать местные советы обороны.

Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. "Что касается остановки (транспорта – УНИАН), прямо отвечаю: решения принимаются местными советами обороны для выполнения плана мобилизации", – подчеркнул Гаврилюк.

Он также рассказал, что не все сотрудники ТЦК во время оповещения имеют бодикамеры. "В каждом ТЦК есть соответствующее количество бодикамер, но их не достаточно, чтобы ими был обеспечен каждый сотрудник ТЦК", – сказал заместитель министра обороны.

Он добавил, что в каждой группе оповещения имеются в наличии бодикамеры.

Как сообщал УНИАН, когда военнообязанного доставляют в ТЦК и СП, он должен сдать телефон, поскольку его запрещено использовать в рамках мер безопасности.

В частности, нельзя гарантировать, что гражданин, имеющий в руках мобильный телефон, не сбросит точку геолокации, и через 2-3 часа по этому месту противник не нанесет удар. И тогда речь пойдет не только о срыве мобилизационного процесса, но и о человеческих жертвах.

