Ученый утверждает, что через три года люди смогут путешествовать в прошлое: как это возможно

Смерть и налоги - две неизбежные вещи в жизни человека. Однако, если спросить некоторых из самых известных футурологов мира, смерть, вероятно, уже скоро исчезнет из этого списка. Об этом пишет Popular Mechanics.

Отмечается, что в футурологическом сообществе циркулирует идея "скорости побега от долголетия".

"Это звучит очень фантастично, но, по сути, это идея о том, что по мере совершенствования технологий продления жизни наша средняя продолжительность жизни может увеличиться больше, чем мы стареем за определенный промежуток времени. Например, по мере развития медицинских инноваций мы все равно будем стареть на год в течение года. Но наша средняя продолжительность жизни увеличится, скажем, на год и два месяца, что означает, что мы фактически получим обратно два месяца жизни", - объясняют в материале.

В марте 2024 года бывший инженер Google и выдающийся футуролог Рэй Курцвейл, специализирующийся на искусственном интеллекте, заявил нескольким СМИ, что, по его мнению, человечество достигнет скорости побега от старения к 2029 году.

"После 2029 года вы получите обратно больше года. Вернетесь в прошлое. Как только вы сможете вернуть хотя бы год, вы достигнете скорости побега от старения", - сказал он.

Это может показаться далеким будущим, однако Курцвейл убежден в этом, ведь медицинский прогресс ускоряется.

"Мы выпустили вакцину от COVID за десять месяцев. На ее создание ушло два дня. Потому что мы проанализировали несколько миллиардов различных последовательностей мРНК за два дня. Происходит много других достижений. Мы начинаем видеть, как используется моделируемая биология, и это одна из причин, почему мы сделаем такой большой прогресс в ближайшие пять лет", - объяснил футуролог.

В то же время нельзя отрицать, что достижения в области медицины спасли много жизней, а также продлили среднюю продолжительность жизни, особенно в наиболее развитых регионах мира. Однако стоит помнить, что "средняя продолжительность жизни" - это не то же самое, что "продолжительность жизни", и концепция "скорости бегства от смерти" сосредоточена именно на первом. Таким образом, реализация этой концепции не является синонимом достижения бессмертия.

"[Достижение скорости побега долголетия] не гарантирует вам вечную жизнь. У вас может быть 10-летний ребенок, и вы можете подсчитать, что он проживет еще много-много десятилетий, но он может умереть уже завтра", - добавил Курцвейл.

В свою очередь, Popular Mechanics подытожило, что медицина действительно быстро развивается, как и технологии. Однако какой бы привлекательной ни была идея "скорости побега от смерти", пока это лишь прогноз. Поэтому смерть и налоги пока остаются неизбежными в жизни человека.

