На выходных погода в Украине круто изменится

По всей стране будет сухо, а температура резко поползет вверх.

Первые майские выходные принесут в Украину долгожданное потепление. 2-3 мая температура повысится по всей стране, а дождей не будет. К концу недели столбики термометров покажут +12°...+17°, а на западе страны даже будет +15°...+21°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет переменная облачность, температура воздуха ночью +1°, днем +15°,. В воскресенье ночью ожидается +5°, а днем +18°, переменная облачность.

Во Львове в субботу ночью -1°, днем +18°, переменная облачность. В воскресенье ночью +5°, днем +20°, переменная облачность.

В Луцке в субботу ночью -1°, днем +18°, переменная облачность. В воскресенье - переменная облачность, ночью +5°, днем +21°.

В Виннице в субботу будет переменная облачность. Температура воздуха -1°...+15°. В воскресенье температура будет +3°...+17°, переменная облачность.

В субботу в Одессе будет переменная облачность, температура ночью +3°, днем +16°. В воскресенье - переменная облачность, +4°...+16°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -1°, днем +14°, переменная облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +3°...+16°, переменная облачность.

В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +15°. В воскресенье температура составит +3°...+15°, переменная облачность.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +5°...+15°. В воскресенье +3°..+15°, переменная облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает переменная облачность, температура ночью +2°, днем +13°. В воскресенье ночью ожидается +4°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет переменная облачность. Температура ночью -1°, днем +12°. В воскресенье будет переменная облачность, ночью +4°, днем +15°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +12°. В воскресенье - переменная облачность, температура составит +4°, днем +15°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +1°, днем до +7°. В воскресенье ночью температура составит +1°, днем столбики термометров покажут +13°, ясно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +3°, днем +14°, переменная облачность. В воскресенье - ясно. Температура ночью составит +2°, днем +19°.

В Трускавце в субботу переменная облачность, температура до +14°. В воскресенье - ясно, температура 0°...+19°

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +15°. В воскресенье - практически безоблачно, +1°...+18°.

В Затоке в субботу - переменная облачность, ночью +6°, днем +11°. В воскресенье - переменная облачность, температура +5°...+13°.

Вас также могут заинтересовать новости: