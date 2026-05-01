Помидоры в Украине подешевели: сколько сейчас стоит килограмм

Стоимость снижается из-за увеличения предложения со стороны местных производителей.

Цены в Украине на помидоры от отечественных тепличных комбинатов за неделю снизились в среднем на 10% и достигли отметки 130–160 грн/кг.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что подешевение томатов связано с совокупностью причин. Во-первых, выросли объемы сбора урожая в тепличных хозяйствах практически на всей территории страны. Во-вторых, Украина имеет стабильные поставки овощей с внешних рынков. Дополнительным фактором стало и снижение спроса в данном сегменте.

Следует отметить, что цены на тепличные помидоры в украинских хозяйствах все еще в среднем на 73% выше, чем в конце апреля прошлого года, несмотря на текущее подешевение.

Поэтому игроки рынка ожидают дальнейшего снижения стоимости помидоров в Украине. Производители будут вынуждены снижать цену, чтобы избежать накопления нереализованной продукции на складах.

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

Помидоры на развес в Varus сейчас продают со скидкой по 109,9 грн/кг вместо 179,9 грн/кг.

Килограмм томатов в "Сильпо" стоит 179 гривень.

Тепличные помидоры из Турции продают в АТБ по 179,89 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

В Украине впервые за долгое время выросли цены на репчатый лук. Запасы в фермерских хранилищах, которые сохранялись еще с прошлой осени, постепенно заканчиваются. Больше всего не хватает именно качественного лука. Аграрии ожидают, что цены на этот овощ будут и дальше расти.

В украинских магазинах за месяц существенно подорожала гречневая крупа. Некоторые позиции прибавили в стоимости сразу 50% за этот период. В сетях жалуются на производителей, которые повысили цены на гречку. В целом крупа дорожает еще с февраля, но до конца марта рост цен не был таким значительным.

