Тысячи семей в скором времени получат 2 миллиона гривень на жилье: Свириденко раскрыла детали

Эта возможность доступна именно тем получателям помощи, заявки которых уже одобрены комиссиями.

Сегодня в Украине открывается возможность заказать средства на жилищный ваучер для ВПЛ по программе "єВідновлення".

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, воспользоваться услугой могут граждане со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть свои дома.

"На данном этапе получить жилищный ваучер номиналом на сумму 2 млн грн смогут 3300 таких семей", – отметила глава правительства.

Подать заявку на получение средств можно через приложение "Дія". Оператор программы – "Укрпочта" – проверяет наличие финансирования. Если средства есть, то в течение 5 дней заявитель получает уведомление об успешном получении средств.

Ваучер дает возможность приобрести квартиру или дом, инвестировать в строительство или погасить ипотеку. При этом возможность действует именно для тех получателей помощи, заявки которых уже утверждены комиссиями.

"У человека есть 60 дней, чтобы заключить договор купли-продажи жилья у любого нотариуса. Если забронированные средства не будут использованы, они возвращаются на счет оператора и направляются следующим заявителям в очереди", – добавила Свириденко.

Ваучеры на жилье для ВПЛ – последние новости

С 1 декабря 2025 года внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий (ВОТ), имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, получили возможность подать заявление на жилищный ваучер номиналом 2 миллиона гривен через "Дию".

По состоянию на январь 2026 года заявки на жилищные ваучеры подали более 28 тысяч человек из числа внутренне перемещенных лиц, имеющих статус участника боевых действий, и людей с инвалидностью вследствие войны.

