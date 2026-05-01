На фоне угрозы со стороны РФ: Польша закупает сотни тысяч противотанковых мин

Варшава усиливает оборону на фоне растущей угрозы со стороны РФ и готовит масштабные минные системы для сдерживания потенциального наступления.

Польское Агентство вооружений подписало масштабный контракт с компанией Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma на поставку противотанковых мин MN-123. В рамках соглашения предусмотрена закупка нескольких десятков тысяч комплектов, что фактически означает сотни тысяч единиц боеприпасов, пишет Defence Express.

Общая стоимость контракта составляет около 3,4 млрд злотых (примерно 933,8 млн долларов). Точное количество мин официально не раскрывается, однако отмечается, что речь идет о масштабном пополнении арсенала.

Мины MN-123 предназначены для использования с минными заградителями семейства Baobab, которые способны быстро создавать минные поля на большой площади. По данным производителя, одна система может развернуть до 600 мин за один цикл работы, формируя минное поле длиной до 1,8 км всего за 22 минуты.

Видео дня

Помимо нового соглашения, Польша уже реализует программу усиления минных возможностей. Ранее были заказаны минные заградители Baobab-G на шасси САУ Krab, а также 24 колесные системы Baobab-K, поставка которых запланирована на ближайшие годы.

Кроме того, часть боеприпасов может использоваться и с уже имеющимися системами ISM Kroton, что позволяет оперативно наращивать возможности минирования без ожидания новой техники.

По техническим характеристикам MN-123 оснащены кумулятивным зарядом и бесконтактным детонатором, а также имеют программируемый самоликвидатор. Это позволяет создавать управляемые минные поля с возможностью контроля продолжительности их действия.

Польша усиливает оборону – последние новости

Как сообщал УНИАН, армия Польши на полигоне ВВС в Устке, расположенном на побережье Балтийского моря, проводит испытания систем, созданных в рамках масштабной программы "Восточный щит". Такая программа была запущена в мае 2024 года для укрепления восточной границы страны с Беларусью и российским Калининградом.

Накануне польский премьер-министр Дональд Туск объявил о сотрудничестве Польши с Украиной в создании современной армады беспилотников для своей страны.

