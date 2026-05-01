iPhone 17 стал самой популярной линейкой смартфонов Apple в истории

Спрос на новые смартфоны оказался настолько высоким, что помог компании обойти Samsung по объему продаж.

Актуальная серия iPhone 17 стала самой популярной за всю историю iPhone. Об этом заявил финансовый директор Apple Кеван Парек, комментируя рекордные результаты компании за второй квартал 2026 финансового года,

Как пишет Financial Times, выручка Apple за квартал, завершившийся в марте, достигла $111,2 млрд. Наибольший рост показали именно айфоны: их выручка подскочила на 21%, с $46,8 до $56,9 млрд, обеспечив 51% всей квартальной выручки.

Глава компании Тим Кук назвал спрос на iPhone 17 "зашкаливающим". При этом Apple столкнулась с ограничениями поставок, которые не позволили полностью удовлетворить спрос покупателей. Продажи iPhone сдерживались процессорами A19 и A19 Pro, которые выпускаются компанией TSMC. Эти же производственные мощности используются для создания чипов для ИИ, спрос на которые также резко вырос.

Дополнительное давление на поставки оказал рост цен и дефицит памяти, что может потенциально повлиять и на будущую серию iPhone 18, которую Apple покажет в сентябре. После успеха iPhone 17 компания планирует представить свой первый складной смартфон iPhone Ultra.

Текущая линейка iPhone включает пять моделей: базовый iPhone 17, а также версии Pro, Pro Max, более доступный iPhone 17e и тонкий iPhone Air.

Журналисты и блогеры называют iPhone 17 лучшим смартфоном Apple "за долгие годы". Впервые в базовой линейке появился плавный экран 120 Гц, базовую конфигурацию подняли до 256 ГБ, а ультраширик совместили с основной 48 Мп камерой и установили вместо него телевик с 2х-зумом.

По слухам, iPhone 18 выйдет лишь весной 2027 года и ухудшится в характеристиках. Apple намерена использовать более дешевые чипы, память и упрощенные производственные процессы, при этом цена останется прежней.

Вас также могут заинтересовать новости: