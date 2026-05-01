США нашли неожиданную альтернативу легендарной БМП Bradley

Первая кавалерийская дивизия армии США получила на испытания новую бронетехнику взамен легендарной БМП Bradley. И, как пишет Defense Express, речь идет о первом прототипе AMPV 30mm, который фактически является переработанной БМП Bradley от BAE Systems.

В настоящее время американские военные проведут "обкатку" машин и предоставят отзывы о них разработчикам.

Эксперты объясняют, что AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle) – это гусеничный бронетранспортер, разработанный на базе M2 Bradley, фактически "Bradley без башни".

AMPV 30mm – вариант машины с установленным боевым модулем Kongsberg MCT-30, вооруженным 30-мм пушкой. Это должно как снизить угрозы для экипажа, так и увеличить свободное пространство в корпусе благодаря отсутствию "корзины" для башни.

Кроме того, благодаря потенциальным испытаниям прототипа в армии процесс поступления новых БМП можно ускорить, поскольку именно темпы вызывали наибольшие вопросы в альтернативных проектах.

В то же время компании GDLS и Rheinmetall уже в этом году должны передать армии США прототипы своих разработок, и они пока остаются основным вариантом. Но в США все же стараются не забывать об альтернативах, чтобы оказывать давление на двух участников программы.

"В целом замена Bradley и реинкарнация Bradley может звучать разумно в контексте темпов и унификации с AMPV. Однако это решение из уже готовых серийных компонентов, в то время как американские военные хотят следующее поколение, где должно быть более мощное вооружение", – отмечают эксперты.

Ранее аналитики писали, что в Пентагоне рассматривают усиление защиты боевых машин M2 Bradley за счет установки израильского комплекса активной защиты Iron Fist. Однако его эффективность против массированных атак беспилотников остается под вопросом, ведь такие дроны способны одновременно поражать технику с разных направлений.

Также США запланировали крупный заказ новых крылатых ракет, которые должны стать основным массовым средством дальнобойного поражения. Однако если раньше Штаты отдавали предпочтение дорогим и совершенным средствам, то теперь предпочтение сместилось на дешевые и массовые.

