Российские дроны вновь атаковали Одессу:пострадали многоэтажки, есть раненые (фото)

Начались пожары в высотных зданиях и в порту.

Российская армия ночью 1 мая вновь атаковала Одесскую область ударными дронами, которые попали в жилые многоэтажки в областном центре и в портовую инфраструктуру на юге региона.

Как передает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около часа ночи. Мониторинговые каналы сообщили, что со стороны Черного моря движутся дроны в сторону Одесской области, вскоре их зафиксировали в Одессе и области.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак ночью заявил, что из-за вражеской атаки произошел пожар в 16-этажном доме. Также был нанесен удар по еще одному высотному зданию – возгорание возникло на 11-м и 12-м этажах.

По состоянию на семь утра, по данным Лысака, было известно об одном пострадавшем, которому оказали необходимую помощь и он будет проходить лечение амбулаторно.

"В результате ночного удара зафиксировано попадание в жилые многоэтажки Хаджибейского района", – отметил чиновник.

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС в Одесской области, ночью пострадали два человека.

"Этой ночью под ударом оказались жилая и портовая инфраструктура. В Одессе в результате попадания в 16-этажный жилой дом разрушена одна из квартир, на крыше вспыхнул пожар. Пострадал один человек. По другому адресу беспилотник попал в квартиру на 12 этаже 13-этажного дома – там также возник пожар. Пострадал еще один человек", – рассказали спасатели.

Уточняется, что в области в результате попадания повреждения получила портовая инфраструктура, где также произошел пожар.

Как отмечается, все пожары оперативно ликвидированы.

Также стало известно, что россияне атаковали портовую инфраструктуру Измаильского района (юг Одесской области). В частности, в районной администрации рассказали, что противник совершил воздушный налет на портовую инфраструктуру, там, по предварительным данным, пострадавших нет.

РФ атакует Одессу практически ежедневно

Ночью 30 апреля российская оккупационная армия атаковала Одессу десятками ударных дронов – в городе вспыхнули пожары, значительно повреждено жилье, уничтожены автобусы и автомобили, много раненых среди гражданских. Больше всего пострадал Приморский район города, где повреждены многоэтажка и 5-этажный жилой дом: на верхних этажах и крыше возникли масштабные пожары, которые спасателям удалось локализовать.

Пострадало 20 человек, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

29 апреля Одессу атаковали несколькими волнами дронов. Враг нацелился на территорию автостоянки и административное здание, пострадали четыре человека. Впоследствии, после второй "волны", сообщалось, что число пострадавших возросло до шести.

