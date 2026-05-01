США хотят развернуть ракеты Dark Eagle, чтобы догнать российские 'Цирконы' и 'Кинжалы'

В настоящее время Вашингтон производит 12 таких ракет в год.

Соединенные Штаты планируют развернуть свои новейшие гиперзвуковые ракеты Dark Eagle на Ближнем Востоке. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что главной целью для этих ракет могут стать пусковые установки Ирана, которые находятся за пределами действия PrSM. Об этом издание узнало из непубличного запроса, поданного Центральным командованием (CENTCOM) США. В то же время решение об испытании этих ракет еще не принято. Если же это произойдет – это будет первый боевой опыт с этим вооружением для американцев.

Также журналисты отмечают, что в случае развертывания этих ракет это может помочь Вашингтону догнать Россию с ее "Кинжалами" и "Цирконами". А также Китай, который уже имеет подобные аналоги в своем арсенале.

В то же время аналитики Defense Express, комментируя эту новость, сообщают, что на данный момент у США очень незначительное количество таких ракет – возможно, их может быть даже меньше десяти. Вашингтон способен производить 12 единиц Dark Eagle в год. В будущем эту цифру планируют увеличить вдвое.

Аналитики отмечают, что на фоне этого непонятно – на сколько США может хватить этих запасов. Поскольку даже PrSM, которых на складе было значительно больше, были израсходованы в войне против Ирана очень быстро. А их США планировало производить около 400 единиц уже в 2026 году.

"Конечно, применение против Ирана можно считать боевыми испытаниями с демонстрацией реальной эффективности новых гиперзвуковых ракет. Плюс, это действительно получилась бы неплохая история для пиара и пропаганды. Однако практическая польза весьма под вопросом", – добавляют аналитики.

Отмечается, что дальность полета Dark Eagle составляет 3700 км. Однако масса взрывчатки этой ракеты в осколочной боевой части составляет всего 13,61 кг. Также реализация этого проекта существенно отстает от первоначальных графиков, что вызвало вопросы относительно целесообразности разработки.

Ранее ВМС США официально подтвердили потерю двух стратегических беспилотников MQ-4C Triton в течение апреля. При этом ни причины аварии, ни обстоятельства не сообщаются. Однако есть предположение, что в дрон могла попасть зенитная ракета из иранского зенитно-ракетного комплекса Raad.

В то же время аналитики Defence Blog сообщали, что США работают над созданием оружия на основе высокомощной микроволновой энергии, которое будет способно выводить из строя электронику дронов без выстрелов. На данный момент известно, что эта разработка будет компактной и сможет быть установлена на боевую машину пехотного взвода.

