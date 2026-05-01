'Время не на нашей стороне': в CNN объяснили, как война с Ираном подорвала экономику США

В начале этого месяца Международное энергетическое агентство предупредило, что из-за "самого серьезного шока с поставками нефти в истории… падение спроса будет распространяться, поскольку дефицит и высокие цены сохранятся". В США такое "падение" уже начало проявляться. Об этом пишет CNN.

Как рост цен бьет по американцам

Рост цен на бензин мгновенно унес с трудом заработанные зарплаты и налоговые возвраты американцев, нанеся самые сильные удары тем, кто способен меньше всего их выдержать.

"Инфляция резко выросла, рост заработной платы резко замедлился, а потребительские настроения упали, что может быть предвестником дальнейших негативных последствий", - предупредили в материале.

В то же время американские потребители пока остаются стойкими, однако экономисты предупредили, что чем дольше война в Иране блокирует критически важный Ормузский пролив для нефтяных танкеров и грузовых судов, тем больше опасность резкого ухудшения ситуации.

"Время не является союзником американской экономики", - подчеркнул Джо Брусуэлас, главный экономист RSM US, бухгалтерской и консалтинговой фирмы.

Отмечается, что энергетика затрагивает каждую отдельную семью, отрасль и сектор.

"В американской экономике существует более миллиарда цен, поэтому падение спроса будет различным в зависимости от отрасли и группы доходов", - добавил Брусуэлас.

Поэтому консалтинговая фирма RSM US обозначила потенциальную цепную реакцию:

Во-первых, цены на нефть стремительно растут, что приводит к дополнительной налоговой нагрузке на каждую семью и предприятие. Больше средств, направленных на энергетические расходы, означает меньше средств, потраченных на другие нужды.

Во-вторых, падает доверие, а когда люди боятся, что могут произойти плохие события, они начинают сокращать дискреционные расходы.

Остановка крупных покупок и удар по бизнесу

"Затем крупные покупки замораживаются. Люди отложат покупку нового автомобиля или воздержатся от подписания всех тех ипотечных документов", - объясняет CNN.

После чего это начинают ощущать на себе предприятия. Снижение потребительских расходов в сочетании с подорожанием дизельного топлива для грузовиков, перевозящих их продукцию, приводит к сокращению прибыли. Инвестиции и наем персонала приостанавливаются, а в конечном итоге начинаются сокращения расходов и увольнения.

"Затем в дело вступает Федеральный резерв. Инфляция, вызванная ростом цен на нефть, может заставить центральный банк США повысить процентные ставки, что еще больше усугубит экономическое замедление. Наконец, если высокие цены сохранятся, произойдут постоянные изменения в поведении людей. Люди покупают электромобили, работники ищут возможности удаленной работы, а предприятия обращаются к технологиям в качестве замены человеческого труда", - подчеркивают в материале.

Последствия для глобальных рынков

Кроме того, другие сырьевые товары могут столкнуться с серьезными проблемами с поставками. Через Ормузский пролив обычно транспортируется не только нефть. Дефицит удобрений может означать повышение цен на продукты питания, тогда как перебои с поставками гелия могут замедлить производство микросхем и сделать медицинское обслуживание еще дороже. В то же время перебои с поставками серы и природного газа могут повысить производственные затраты.

В свою очередь ведущая американская экономистка в Oxford Economics Нэнси Ванден Хаутен подчеркнула, что экономические последствия сейчас выглядят лучше, чем в начале войны.

"Цены на нефть снизились с максимумов; перемирие принесло определенное ощущение стабилизации; а потребители, отчасти благодаря более крупным налоговым возвратам и по-прежнему сильным портфелям акций и стоимости недвижимости, справились с скачком цен на бензин", - цитирует CNN экономиста.

Также она добавила:

"Похоже, что того, что мы считали худшим сценарием, удастся избежать. Но, с другой стороны, ситуация может измениться очень быстро".

В конце концов, по словам Хаутен, то, как долго потребители и экономика смогут выдержать эту ситуацию, будет зависеть от того, как быстро разрешится конфликт и смогут ли суда свободно курсировать по проливу.

"Нарушения поставок нефти и критически важных материалов, таких как удобрения, распространяются по всей экономике США и могут привести к росту цен на различные товары и услуги", - отметил Брусуэлас.

Ранее Axios писал, что в США рассматривают новые планы возможных военных действий против Ирана. По словам одного из источников издания, такая операция может предусматривать привлечение сухопутных войск.

Также еще один план, который обсуждался ранее, - это операция сил специального назначения с целью обеспечения безопасности иранских запасов высокообогащенного урана.

В то же время война в Иране парализовала нефтяные рынки Азии. Отмечается, что после сокращения переработки нефти в Китае и Южной Корее уменьшились объемы экспорта топлива, что ударило по импортерам, в частности Индонезии и Филиппинам.

В свою очередь, в более бедных странах ситуация обостряется. В Индии, где дизель является основой экономики, растут проблемы с топливом. Водители грузовиков сообщают об остановках транспорта из-за пустых заправок.

Вас также могут заинтересовать новости: