Украинская модель ответила на жесткий хейт после свадьбы в Каннах за $5 миллионов

Новоиспеченная жена миллиардера отреагировала на сообщения о том, что ее свадьбу показывали по "Россия 1".

Украинская модель Ника Ломиа, которая на днях вышла замуж за грузинского миллиардера, впервые отреагировала на резкую критику их роскошной свадьбы в Каннах за более чем 5 миллионов долларов.

"Сейчас врет почти каждый второй о своей причастности к этой свадьбе. Уже даже поднадоело", - написала она в Instagram-stories в ответ на один из вопросов подписчиков.

Также Ломиа отреагировала на сообщение о том, что ее свадьбу показывали по "Россия 1".

"Да, я видела, это какой-то дурдом", - написала она.

В ответ на упреки украинцев, которые критикуют ее за организацию таких дорогих гуляний во время войны, модель заявила, что тоже очень любит свою страну:

"Но патриотизм и агрессия - это не синонимы. Многие люди под видом патриотизма выражают свои желчные мысли, которые абсолютно никому не интересны, кроме них самих. Этот негатив их же и съедает, мне от этого ни холодно, ни жарко, ведь счастливый человек никогда не будет изливать злобу на посторонних в интерне".

Кроме того, Ломиа высказалась о своем "модельном" прошлом в Украине:

"Я никогда не была "Мисс Украина", я участвовала, но это очень далекий опыт моей жизни. Не понимаю почему везде пишут именно от этом, как будто бы это главное достижение. В "Холостяке" никогда не участвовала".

Напомним, ранее УНИАН писал, как свадьба украинки в Каннах за $5 миллионов наделала много шума в сети.

