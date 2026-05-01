Долги свыше $4 миллиардов, нестабильность правил и прайс-кепы блокируют развитие энергорынка, - Тынный

Энергорынок Украины остается системно проблемным из-за накопленных долгов и жестких регуляторных ограничений, которые сдерживают инвестиции. Об этом заявил украинский бизнесмен, основатель энергетического холдинга Игорь Тынный.

По его словам, несмотря на формальные изменения, рынок не стал полноценно конкурентным и фактически остается административной конструкцией.

"Ничего не меняется. Это не рынок. Это политическая конструкция, которая осталась гнилой внутри, несмотря на ремонт фасада", – отметил он.

Видео дня

Бизнесмен подчеркнул, что общий объем долгов на рынке уже превышает $4 млрд, из которых около $1 млрд задолжано инвесторам в возобновляемую энергетику. Это подрывает доверие к сектору и затрудняет привлечение нового капитала.

Помимо долгов, инвесторы сталкиваются с рядом регуляторных барьеров. Среди них – сложные процедуры изменения целевого назначения земли, нестабильность правил игры, а также ценовые ограничения (прайс-кепы), которые влияют на экономику проектов.

"Инвесторы сталкиваются с регуляторными барьерами… нестабильностью государственных правил игры, в частности в отношении ценовых ограничений (прайс-кепов)", – подчеркнул Тынный.

Он добавил, что в таких условиях часть проектов реализуется только для собственного потребления, что не укрепляет устойчивость объединенной энергосистемы.

По его мнению, без одновременного решения долговой проблемы и пересмотра регуляторных ограничений энергорынок и в дальнейшем останется малопривлекательным для инвесторов.

Напомним, председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заявил, что долги на энергорынке растут примерно на 1 миллиард гривен ежемесячно и могут достичь 50 миллиардов гривен уже через несколько месяцев.

