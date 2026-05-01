Туристов предупредили о новом виде мошенничества в соцсетях с помощью ИИ-картинок

Таким образом мошенники заманивают туристов к несуществующим достопримечательностям.

За последние пару лет создание контента с использованием искусственного интеллекта настолько глубого проникло в жизнь современных людей, что очень сложно отличить реальность от фейка.

Как пишет Which? Travel, туристы все чаще становятся жертвами обмана, поверив сообщениям, созданным искусственным интеллектом и заманивающим к несуществующим достопримечательностям.

Как мошенники обманывают туристов с помощью ИИ-картинок

Отмечается, что некоторые недобросовестные инфлюенсеры создают впечатляющие картинки для соцсетей с помощью ИИ просто для увеличения охватов и количества лайков. Однако многие люди, поверив этим изображениям, теряют деньги из-за этого деньги, а их отпуск может быть испорчен.

Например, одна пожилая пара, отдыхающая в Таиланде, увидела в Threads видео, где репортерша на фоне живописных гор брала интервью у людей, стоящих в очереди перед новой канатной дорогой. Однако когда они проехали более 300 километров, чтобы прокатиться на ней, оказалось, что канатной дороги Kuak Skyride не существует, как и толпы туристов, и даже самой журналистки. Видео было создано анонимно с помощью ИИ, а затем продвигалось через социальные сети для получения дохода с каждого клика.

Еще одна туристка "попалась" на изображение рождественской елки ​​и украшенных гирляндами киосков возле Букингемского дворца. Вместе со своей сестрой она купила дорогие билеты на поезд до Лондона, но по прибытии рождественской ярмарки там не оказалось. Позже выяснилось, что они были не единственными обманутыми путешественниками. Дело в том, что изначально пост был опубликован в нескольких Instagram-аккаунтах, но позже другие страницы с миллионными охватами его подхватили – и хотя последние позже удалили посты, они уже успели разлететься.

В других случаях ИИ просто "галлюцинирует" события и достопримечательности – получив команду на создание определенного типа контента, он может ошибиться. Плхже компании и инфлюенсеры публикуют или продвигают этот контент, не проверяя его предварительно.

Но независимо от того, намеренно ли страница распространяет фейковый контент или невольно обманывается ИИ, эта погоня за лайками и репостами без проверки фактов способствует распространению дезинформации. Эти клики, и даже комментарии, предупреждающие зрителей о том, что пост является фейковым, способствуют работе алгоритма и увеличивают присутствие создателя в социальных сетях – и его доход. В лучшем случае, безразличие создателя к контенту, созданному ИИ, вознаграждается, а в худшем – может быть использовано мошенниками.

Кроме того, некоторые мошенники активно используют созданный ИИ контент для продвижения несуществующих мероприятий или дублиррования страниц настоящих мероприятий или организаций, чтобы перехватить продажу билетов. В итоге люди платят им деньги за вход на мероприятия, которых не существует, или ненастоящие билеты.

Также туристам стоит остерегаться "секретных" ярмарок, кинопоказов, концертов и прочих событий, которые обещают раскрыть место проведения только в день мероприятия и только после того, как вы купите билеты.

Как распознать фейковые ИИ-публикации в соцсетях

Фантастические фотографии . Остерегайтесь безупречных изображений и обращайте внимание на сбои ИИ, такие как лишние пальцы, слитые объекты или бессмысленный текст на вывесках. Чтобы определить подлинность фото, стоит выполнить обратный поиск изображений, чтобы найти первоисточник, а также проверить правильность логотипов и их соответствие официальным цветам и стилю.

Неестественные движения и звуки , не совпадающие с голосом говорящего, могут быть явным признаком подделки.

Неофициальные каналы . Обратите внимание на веб-адрес и фирменную символику, чтобы убедиться, что это подлинный сайт. Для покупки билетов используйте только официальный сайт.

Комментарии и лайки . У страницы может быть мало лайков, а комментарии часто отключены. Также тень сомнения должно вызывать слишком большое количество положительных отзывов с похожей формулировкой от подозрительных аккаунтов.

Местоположение . Если не указан конкретный адрес, а есть только расплывчатое описание, например, "центр Бирмингема", это тревожный знак, как и неверные контактные данные на странице "О нас".

Цена и срочность . Очень низкая цена или заявления о том, что "осталось всего несколько билетов", также являются тревожными признаками, на которые следует обратить внимание.

Чтобы защитить свои деньги при покупке билетов, британский центр по борьбе с киберпреступностью Report Fraud советует всегда проверять официальный сайт места проведения мероприятия, чтобы убедиться, что оно действительно состоится, и покупать билеты только напрямую в кассе или на проверенных сайтах по продаже билетов.

Также не стоит ни в коем случае оплачивать билеты банковским переводом, вместо этого стоит использовать кредитную карту или PayPal, чтобы повысить свои шансы на возврат денег в случае мошенничества.

Другие популярные способы обмана туристов

