'Хезболла' перенимает опыт смертоносных дронов из войны в Украине: Израиль в панике, - WSJ

Израильские солдаты в Ливане заявили, что подразделения находятся в состоянии паники.

Иран и его союзники, такие как ливанская военизированная группировка "Хезболла", все чаще перенимают опыт применения дешевых и смертоносных дронов из войны в Украине, при этом Израиль не готов к таким атакам.

Как пишет The Wall Street Journal, по словам военных чиновников и солдат, ливанская "Хезболла" все чаще использует дроны с видом от первого лица (FPV) для атак на израильские войска, представляя серьезную угрозу для израильской армии, с которой она не сталкивалась в предыдущих раундах боевых действий в Газе и Ливане. Такие небольшие дроны трудно обнаружить, они очень точны и стоят сотни долларов за штуку.

"Хезболла" недавно опубликовала десятки видеороликов, на которых беспилотники с FPV-камер поражают танки, бронетехнику и экскаваторы. Видео сопровождаются бодрой музыкой и показывают цели, обведенные красным кругом. Эксперты по беспилотникам и военные аналитики заявили, что видео показывают, что операторы беспилотников "Хезболлы" были опытными и, вероятно, прошли соответствующее обучение.

Израиль оказался не готов

Израильское правительство и военные столкнулись с растущей критикой внутри страны за неподготовленность к атакам беспилотников, несмотря на имеющийся пример войны в Украине.

При этом бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинское правительство неоднократно предлагало Израилю обменяться опытом для противодействия иранской угрозе беспилотников, но эти предложения были проигнорированы.

Как ранее сообщала The Wall Street Journal, израильская оборонная промышленность на протяжении многих лет фокусировалась на более традиционных угрозах, таких как ракеты, а дроны до недавнего времени в значительной степени игнорировались.

При этом наибольшую обеспокоенность у Израиля вызывает использование Хезболлой FPV-дронов, прикрепленных к оптоволоконным кабелям, которыми сложнее управлять, но которые невозможно остановить существующими средствами радиоэлектронной борьбы.

"Если Израиль не убьет операторов, они улучшат свои навыки. Они набираются опыта. Даже когда их дрон выходит из строя, это тоже опыт", – сказал Игаль Левин, независимый военный аналитик, специализирующийся на российско-украинской войне и Ближнем Востоке. Он также сообщил, что в последние недели к нему обращались за помощью по поводу FPV-дронов многочисленные израильские резервисты и офицеры.

Израильские солдаты в панике

Израильские солдаты в Ливане заявили, что подразделения находятся в состоянии паники и импровизируют, например, накрывают военную технику и аванпосты сетями, чтобы поймать дроны – метод, который Украина уже давно использует.

Один из израильских резервистов в Ливане сказал, что "Хезболла" постоянно запускает FPV-дроны в сторону войск в его районе, в среднем не менее 10 раз в день. В одном случае он услышал громкий взрыв и узнал, что FPV-дрон попал в находившуюся рядом военную машину. Сбитие дрона иногда может занять час, сказал резервист. Он сказал, что, по его мнению, в Израиле к этой проблеме не относились серьезно до недавних смертей.

Ранее СМИ писали, что корпус морской пехоты США ускоренно формирует специализированные подразделения по борьбе с беспилотниками после того, как недавние стресс-тесты выявили серьезные уязвимости даже у элитных частей.

Также УНИАН писал, что по итогам обучения морских пехотинцев американские офицеры все чаще признают, что лучшими операторами дронов становятся не геймеры, а люди с опытом управления мотоциклами или лодками.

