Едва не попал в кастрюлю: рыбаки поймали редчайшего двухцветного омара (фото)

Существо передали учёным.

В США редкий двухцветный омар стал местной знаменитостью после того, как его спасли от приготовления в последний момент, сообщает Independent.

Известно, что необычное животное поймали рыбаки у Кейп-Кода еще 16 апреля. Омар имеет характерный коричневый оттенок с одной стороны и ярко-оранжевый с другой. Этот двухцветный узор идеально делит тело существа пополам – от головы до самого хвоста.

Компания Wellfleet Shellfish Company, которая получила этот улов, была настолько впечатлена, что отказалась от коммерческой продажи животного.

"Лобстер сейчас находится вместе с животными Woods Hole Science Aquarium и содержится в резервуарах Морской биологической лаборатории на время строительства аквариума. Когда аквариум снова откроется, лобстер будет выставлен на обозрение, что даст посетителям редкую возможность увидеть одну из самых ярких природных аномалий океана", – отметили представители компании.

Хотя цветовые мутации иногда встречаются, именно такое симметричное разделение считается чрезвычайно редким. Эксперт по морским наукам Маркус Фредерик объясняет, что такой "дизайн" мог возникнуть в результате слияния двух отдельных яиц, которые выросли как одно животное.

Сейчас омар-счастливчик адаптируется к новому дому, где его ждут вспышки фотокамер и внимание ученых.

Другие исследования о животных

Ранее УНИАН писал, что скорпионы буквально "вооружают" свои жала и клешни металлами, в частности цинком, железом и марганцем, чтобы сделать их крепче и острее. В ходе исследования 18 видов выяснилось, что эти металлы распределяются не хаотично: цинк концентрируется на кончиках жал, марганец – ниже, а клешни усилены цинком и железом вдоль режущих краев. Ученые также установили, что железо чаще встречается в длинных и тонких клешнях, которые более подвержены ломке, поэтому помогает им выдерживать нагрузки во время охоты.

