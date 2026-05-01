'Восьмое чудо': крупнейшая в мире штучная река протянулась на 4000 км посреди Сахары

Вода, поступающая из системы, просочилась под землю ещё 40 000 лет назад.

В самом сердце Сахары функционирует грандиозный инженерный проект из труб и насосов – это крупнейшая в мире система для орошения полей, пишет Startlap.

Большая искусственная река транспортирует воду из глубин пустыни к северному побережью Ливии через сеть труб длиной более 4000 километров.

Как говорится в материале, проект был анонсирован еще в 1980-х годах и имел целью превратить засушливые земли в плодородные плантации. Система работает на уникальном ресурсе – "ископаемой воде", которая накопилась под песками еще 40 000 лет назад.

"Трубопроводная система может перекачивать до 6,5 миллионов кубических метров воды в сутки, чего хватит для наполнения тысяч олимпийских бассейнов", – отмечается в описании масштабов сооружения.

Строительство этого объекта длилось более двадцати лет и обошлось в более чем 25 миллиардов долларов. По мнению экспертов, уникальность системы заключается в том, что она частично работает на гравитации, что позволяет существенно экономить энергию. Однако будущее "восьмого чуда" под вопросом из-за невозобновляемости ресурса.

"При нынешних темпах добычи запас воды может сохраняться 60–100 лет, но может иссякнуть и раньше", – предупреждают специалисты.

Помимо истощения недр, система существенно пострадала во время гражданской войны, а восстановление поврежденных участков остается сложной задачей для страны.

