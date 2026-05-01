Восстанавливать Украину вместо мигрантов могут роботы, – Подоляк

По его словам, Украине нужны собственные механизмы адаптации мигрантов, превосходящие европейские.

Бешеная скорость, с которой развиваются новые технологии, прежде всего ИИ, позволит решить проблему дефицита рабочей силы иначе, чем с помощью трудовых мигрантов. Такое мнение в эфире Новини.LIVE высказал Михаил Подоляк, советник Офиса президента Украины.

"Решить проблему производств за счет мигрантов, на мой взгляд, эффективно не удалось ни одной стране. Почему?.. Культурные различия", – отметил он.

Подоляк добавил, что миграция – это прежде всего вопрос идентичности, семейных ценностей и понимания своей роли в государстве.

"Страны Европы пошли по пути создания неадаптивных условий, когда мигранты приезжают не просто заработать, а наоборот – они создавали им условия, при которых те имели больше социальных прав и выплат. И сформировались культурно-религиозные ячейки, которые считают, что страны должны отказываться от своей идентичности в пользу мигрантов. Возможно, первое поколение еще более-менее, а вот второе или третье – именно так себя ведет", – сказал советник ОП.

Помощь ИИ

В то же время он высказал мнение, что прогресс в сфере искусственного интеллекта предлагает альтернативный путь решения проблемы нехватки рабочей силы.

"Физическая работа – строить дома. Но много физической работы также выполняет роботизированная техника", – сказал Подоляк.

На уточнение, могут ли роботы заменить мигрантов, он подчеркнул, что не готов сказать, что это может произойти завтра, но "если мы ищем простые решения, – они не всегда просты".

Один из сценариев

Советник ОП рассказал, что когда речь идет о ввозе в страну тысяч или миллионов людей с другими культурными традициями, то они будут компактно проживать, структурироваться и будут "отделены от нас".

"Сказать, что решение проблемы с производством – это просто пригласить мигрантов, не объясняя, как они будут адаптированы к нашим условиям, к нашей стране и так далее, – на мой взгляд, это неправильный путь", – высказался он.

По его мнению, как теорию или сценарий это все же можно обсуждать, но решение должно быть системным, математически просчитанным, а также должны быть предложены программы, которых еще не видела Европа.

Заменят ли роботы людей

Другим вариантом Подоляк назвал ожидание технологических прорывов.

"Роботы, не роботы – посмотрим. Там уже есть просто конвейерные решения и тому подобное. Автоматизация тех или иных производственных процессов, строительство тоже идет по определенным технологиям", – сказал он.

Советник ОП подчеркнул, что обо всем этом нужно не просто заявлять, но и предоставлять обоснование – чем выгодно такое решение.

Подоляк о мобилизации

Как сообщалось, Подоляк отметил, что территориальные центры комплектования сегодня одновременно решают проблему мобилизации, которая очень необходима государству, а с другой стороны – создают негативный эмоциональный фон.

По его мнению, главным инструментом поощрения людей к службе должна стать финансовая мотивация. Людям нужно давать большие социальные гарантии, выплаты должны быть быстрыми и крупными.

