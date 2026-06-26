Без света и топлива: Крым погрузился в неопределенность из-за ударов Украины, – CNN

После серии украинских ударов по оккупированному полуострову российские власти ввели ограничения на электроснабжение и продажу топлива.

В оккупированном Россией Крыму продолжают ощущаться последствия украинских ударов по военной и энергетической инфраструктуре. В Севастополе ввели отключения электроэнергии, по всему полуострову ограничили продажу топлива для населения, а детские летние лагеря временно закрыли, пишет CNN.

По словам назначенного Кремлем губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в городе действуют ограничения на потребление электроэнергии.

"По всему городу введены ограничения", – заявил он, призвав жителей снизить нагрузку на энергосеть.

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В то же время командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди сообщил, что украинские дроны семь раз атаковали главную электроподстанцию Севастополя.

В Крыму не хватает топлива

Ситуация коснулась и топливного обеспечения. Подконтрольная России администрация Крыма объявила, что топливо временно будут продавать только государственным учреждениям.

Жительница Севастополя рассказала журналистам, что на большинстве заправок бензина уже нет:

"На заправках нет топлива, но общественный транспорт все еще работает. Я успела купить бензин, когда он еще был в продаже, но по значительно более высокой цене".

В соцсетях жители полуострова массово жалуются на последствия ограничений. Таксист Александр обратился к главе оккупационной администрации Сергею Аксенову с вопросом, как теперь содержать семью.

"Просто не будет денег, чтобы выплатить кредиты – и скоро у нас не будет ничего есть, да и возможности купить еду", – написал он.

Предпринимательница Диана отметила, что ее компания, занимающаяся поставками охлажденного мяса птицы, не может работать без дизельного топлива.

"Наша продукция скоропортящаяся. Мы поставляем ее в торговые сети и на рынки по всему полуострову", – написала она.

Еще одна жительница Крыма, Олеся, сообщила о транспортном коллапсе.

"Просто нет места для большего количества пассажиров. Всем нужно добраться до работы", – отметила она.

Детские лагеря закрыли до осени

На фоне усиления украинских ударов оккупационные власти также приостановили работу всех детских летних лагерей. Аксенов объявил, что они не будут работать как минимум до 1 сентября.

Местные жители также сообщают о резком увеличении количества воздушных тревог и полетов беспилотников. Одна из жительниц Севастополя говорит:

"Город стал более опасным".

Теперь взрывы и перехват беспилотников все чаще происходят непосредственно над городом, отмечает женщина.

Туристический сезон в атмосфере неопределенности

Несмотря на ограничения, туристическая инфраструктура пока продолжает работать. Владелица гостевого дома в курортном поселке Новый Свет рассказала, что отдыхающие все еще приезжают, хотя атмосфера стала более напряженной.

"Гости продолжают приезжать; море, пляжи, кафе, туристическая инфраструктура работают. Скорее, наблюдается неопределенность и повышенное внимание к новостям", – сказала она.

В то же время в сети появляются видео из Симферополя, на которых видны почти пустые улицы и магазины. На одной из записей автор говорит:

"Здесь только одна машина. Больше ничего нет, пустота".

В другом видео местный житель показывает пустые полки супермаркета:

"Мы хотели что-нибудь поесть, но ничего не было. Полки пустые".

Украина оказывает давление на Россию

В последние недели Украина активизировала удары по военной и логистической инфраструктуре оккупированного Крыма. По оценкам Киева, это должно затруднить снабжение российских войск и заставить Кремль согласиться на переговоры.

Президент Владимир Зеленский заявил, что операция на полуострове тщательно спланирована и "тщательно рассчитана, чтобы создать условия, которые заставят Россию выбрать мир".

Впрочем, российская политолог Татьяна Станова считает, что удары вряд ли изменят политическую позицию Кремля:

"Все, что эти удары сделают, – это усилят антиукраинские настроения в России. Они вряд ли приведут к политическим сдвигам".

По ее словам, кампания Украины дает российскому руководству дополнительный аргумент для объяснения населению, почему война продолжается.

Ситуация в Крыму – главные новости

Как сообщал УНИАН, нынешний режим российского диктатора Владимира Путина может не пережить огневого и логистического коллапса временно оккупированного Крыма. Такое мнение высказали известные американские эксперты по вопросам национальной безопасности и военной разведки Марк Тот и полковник в отставке Джонатан Свит в колонке для The Hill.

По мнению американских аналитиков, ситуация для оккупационных войск на полуострове стремительно ухудшается благодаря методичной многодоменной кампании, которую Силы обороны Украины развертывали с первых месяцев полномасштабного вторжения.

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