Крым погрузился в полный блэкаут

Электроснабжение Севастополя было нарушено из-за атаки ВСУ за пределами города.

На всей территории оккупированного россиянами Крыма зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщают кремлевские СМИ.

"В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешним воздействием, на высоковольтных электросетях произошло массовое отключение потребителей во всех городах и районах Республики Крым", – сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на "Крымэнерго"

По состоянию на утро понедельника, 6 июля, продолжались аварийно-восстановительные работы. В самой "Крымэнерго" заявляют, что намерены восстановить электроснабжение до конца дня.

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Как сообщал в ночь на 6 июля назначенный Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, электроснабжение города было нарушено из-за украинской атаки за пределами города.

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", в результате недавнего украинского удара возник пожар на электроподстанции ПС "Симферополь" напряжением 330 кВ. Объект расположен вблизи села Строгоновка, недалеко от временно оккупированного Симферополя.

Очевидцы сообщают, что в районе подстанции был виден густой дым и пламя. Отмечается, что этот энергообъект уже подвергался атаке ранее – 25 июня 2026 года.

Сложная ситуация сложилась в Роздольненском районе Крыма. По имеющейся информации, местные жители остались без электро- и водоснабжения, а также мобильной связи.

"Работают только те магазины, у которых остался бензин для генераторов, товары продают только за наличные. Люди из ближайших сел едут в Роздольное, чтобы снять наличные и что-то купить, но банкоматы не работают, а банки закрыты", – говорят местные жители.

Ситуация в Крыму – последние новости

Ранее командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что на территории Крыма за двое суток было поражено 16 энергетических узлов. По его словам, такие удары являются частью стратегии по снижению возможностей тылового обеспечения противника и нарушению работы его критической инфраструктуры.

Сообщалось также, что на всей территории оккупированного полуострова ввели ограничения на продажу топлива населению , а работу детских летних лагерей приостановили. Подконтрольная РФ администрация заявляла, что на период действия ограничений топливо будет "временно" продаваться только государственным учреждениям. По состоянию на конец июня топлива на большинстве заправок Севастополя уже не было.

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