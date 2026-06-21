В Керчи после атаки дронами вспыхнул масштабный пожар: его видно даже из космоса

Пожар продолжается на объектах морской инфраструктуры для перевозки нефти, связанной с Керченским портом.

В порту города Керчь во временно оккупированном Крыму продолжается масштабный пожар после атаки украинских дронов. Последствия удара можно увидеть из космоса. Об этом сообщает NV со ссылкой на спутниковые снимки.

Отмечается, что пожар продолжается на объектах морской инфраструктуры для перевозки нефти, связанной с Керченским портом. Также на снимках видно то, что облако дыма от пожара частично накрыло Крымский мост.

Как пишет "Радио Свобода", после украинского удара в Керчи горит комплекс по перевалке мазута, сжиженного газа и светлых нефтепродуктов. В издании отметили, что огонь охватил 4-5 емкостей с топливом из 7 на территории компании "ТЭС-Терминал".

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В Крыму ввели графики отключений света

Напомним, что в ночь на 21 июня Украина атаковала объекты по обе стороны незаконно построенного российскими захватчиками Крымского моста. Президент Украины Владимир Зеленский поделился, что под удар попали военная логистика, нефтяная отрасль и противовоздушная оборона врага.

Кроме того, сегодня, 21 июня, гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Крыму возникли проблемы с электроснабжением. "Севастопольэнерго" начало публиковать графики отключений света в некоторых населенных пунктах полуострова.

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