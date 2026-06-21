В Крыму ввели графики отключений света после атак украинских дронов

В Джанкое также ограничили водоснабжение.

Во временно оккупированном Крыму после дроновых атак возникли проблемы с электроснабжением. Часть полуострова осталась без электроэнергии, сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

"Для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера Филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии", - написал он.

"Севастопольэнерго" уже публикует графики отключений света в некоторых населенных пунктах полуострова. В сообщении не говорится о причинах введения графиков, однако в ночь на 21 июня украинские дроны атаковали город Керчь на востоке полуострова.

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Кроме того, местные жители рассказали в соцсетях, что электричество пропало в Алуште, Армянске, Красноперекопске и Джанкое. Так называемый "глава администрации города Джанкоя" Игорь Ивин сообщил в Telegram, что в городе также ограничили водоснабжение. По его словам, на время ремонта воду будут подавать по схеме: два часа подачи, два часа отключения.

Украинские дроны повредили единственное газохранилище РФ в Крыму

Напомним, что в ночь на 19 июня Силы беспилотных систем нанесли удар по объектам Глебовского подземного газохранилища вблизи села Дозорное на Тарханкутском полуострове во временно оккупированном Крыму. В 413-м полку СБС "Рейд" поделились, что объект был поражен дронами класса "middle strike" компании Fire Point.

Глебовское ПХГ – единственное газохранилище в Крыму. Его назначение – быстро отдавать большие объемы газа во время морозов или суточных пиков потребления.

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