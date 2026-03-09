На Александровском направлении ВСУ продолжают контрнаступательную операцию, - Сырский

Восстановлен контроль над более чем 400 кв. км украинской территории.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подчеркнул, что Силы обороны продолжают сдерживать российских захватчиков и местами продвигаются вперед.

По его словам, бойцы ВСУ пытаются перехватить оперативную инициативу и заставить врага играть по правилам украинских военных.

Как отметил генерал, впервые с 2024 года, когда Силы обороны Украины проводили Курскую наступательную операцию, украинские войска за месяц восстановили контроль над большей площадью украинской земли, чем за то же время захватил враг.

"Продолжаем контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Здесь группировка ДШВ за месяц восстановила контроль над 285,6 кв. км. В целом с начала операции восстановлен контроль над более чем 400 кв. км территории", - подчеркнул Сырский.

В то же время, по его словам, и на многих других направлениях украинские воины сдерживают противника путем активной обороны и кое-где имеют продвижение вперед.

"Российский агрессор количественно превосходит почти втрое, но, учитывая наши активные действия, вынужден переносить даты своих запланированных операций, латать дыры в своей обороне и перебрасывать войска с других направлений", - отметил Сырский.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Как сообщал УНИАН, 8 марта президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинским защитникам удалось восстановить контроль над примерно 400-435 кв. км территории.

В то же время российские оккупанты неизменно стремятся продолжать воевать ради захвата украинской земли.

"Но, тем не менее, что сделано нашими Вооруженными силами - они на юге нашего государства за последние полтора месяца провели ряд важных действий по обороне и в некоторых направлениях по наступлению. Исключительно действия были с тем, чтобы сорвать план Российской Федерации", - сказал президент.

Также Зеленский раскрыл, в каких направлениях россияне готовятся наступать весной.

