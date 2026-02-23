Силы обороны освободили от россиян 400 кв км земли и 8 населенных пунктов, - Сырский

Украинские защитники не только держат оборону, но и успешно действуют в наступательной операции.

Силы обороны достигли успехов на южном участке фронта, где им удалось вернуть контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсети.

Удовлетворение потребностей Сил обороны

Как рассказал Сырский, он обсудил с командирами состояние выполнения боевых задач, проблемные вопросы и предложения по их решению. "Определили первоочередные шаги для усиления обороны и обеспечения подразделений. Логистика, эвакуация раненых, бесперебойная доставка боеприпасов, техническое сопровождение подразделений - необходимые условия нашей устойчивости", - добавил Сырский.

Обстановка на южном участке фронта

"Ситуация на этом участке сложная. Противник продолжает оказывать давление, активно применяет для инфильтрации малые штурмовые группы, использует артиллерию, беспилотные средства, кое-где - бронетехнику", - рассказал Сырский.

В то же время, украинские защитники не только держат оборону, но и успешно действуют в наступательной операции.

Освобождение украинских территорий

"С конца января этого года на Александровском направлении группировка ДШВ и смежные подразделения восстановили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами", - подчеркнул Сырский.

В этой связи генерал лично отметил военнослужащих 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад за мужество, выдержку и профессионализм в бою.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил каждого, кто ежедневно держит строй. Отдельно он пообщался с украинскими воинами. Как отметил Сырский, уверенность, спокойствие и боевой дух украинских защитников - несокрушимы.

"Наш план неизменен: эффективное выполнение поставленных задач с максимальным сохранением жизни и здоровья наших защитников и защитниц, усиление обороноспособности и наращивание возможностей на каждом участке фронта", - заявил Сырский.

Он добавил, что ведется системная и слаженная работа, чтобы освободить украинскую землю.

Как сообщал УНИАН, главной задачей ВСУ является срыв планов россиян по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях, а также разгром группировки войск противника и вытеснение его за пределы административной границы Днепропетровской области. Недавно стало известно, что Силы обороны Украины восстановили контроль над территорией более 300 кв. км.

В Запорожской области ситуация также не складывается в пользу оккупантов. Украинские защитники смогли за 10 дней продвинуться вглубь на расстояние до 10 км недалеко от городов Орехово и Гуляйполе.

