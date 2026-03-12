'Воевать практически нереально': эксперт раскрыл, почему РФ не начала весенне-летнее наступление

Также эксперт объяснил, почему в РФ больше убитых, чем раненых.

Российские оккупанты не могут начать свое весенне-летнее наступление, в частности, из-за погодных условий. Такое мнение высказал Павел Нарожный, основатель БО Реактивная почта, военный эксперт, в эфире Radio NV.

"Лопату мы втыкаем в окопы и там сразу появляется вода. В таких условиях воевать практически нереально. Поэтому я не знаю, кто делает прогнозы, что в марте начнется наступление. Я считаю, что оно может начаться в конце апреля – начале мая. Когда будет очень долгая сухая погода, когда будет ветер и когда будет солнце", – сказал Нарожный.

Он также добавил, что РФ для начала наступления может не хватить резервов. В частности, по его словам, враг должен сосредоточить на одном из участков, где он планирует наступать, "ударный кулак", а этого пока не наблюдается.

Видео дня

"Давайте вспомним, как начиналось наступление на Сумщине. Тогда на территории России было сосредоточено около 60-70 тысяч личного состава. Сейчас таких резервов нигде нет. И признаков того, что они где-то смогут собрать такую большую группировку исключительно для наступления, а не для каких-то оперативных действий, такого пока даже и близко нет", – пояснил Нарожный.

Также эксперт прокомментировал слова Зеленского о том, что соотношение потерь РФ составляет 62% убитых и 38% раненых. По словам эксперта, это связано с увеличением зоны боевых действий на фронте.

"В этой зоне передвигаться очень трудно, когда в небе находятся дроны, когда работает наша артиллерия. Это означает, что вывести любого раненого, даже легкого, очень трудно. И этот легко раненый, он становится тяжелым раненым и его уже спасать становится очень трудно. И я думаю, что даже тех, кого вывезли, их уже там особенно никто не лечит. Их проще списать, чем лечить. С чисто экономической точки зрения нам было бы гораздо лучше, если бы было действительно такое книжное соотношение, когда 25-30% было убито, а 70% ранено. Такое количество раненых, это была бы просто огромная волна в России людей с ампутациями, с тяжелыми болезнями, с которыми нужно было что-то делать. Поэтому врагу проще их списать и забыть", – пояснил Нарожный.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны зачистили примерно 80 квадратных километров от российских оккупантов на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Соучредитель проекта Роман Погорелый пояснил, что речь идет именно о зачищенных, а не освобожденных населенных пунктах. Поскольку они не были полностью захвачены оккупантами.

Между тем военный обозреватель Денис Попович отметил, что РФ активизировалась в другом районе на юге Украины – недалеко от Гуляйполя. По его словам, сейчас есть риски потери этого населенного пункта украинскими защитниками. А общий замысел врага на этом направлении – ликвидация Ореховского района обороны ВСУ и продвижение в сторону Запорожья, считает эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: