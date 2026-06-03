Колумнист The Hill: Украина сменила тактику, и теперь Путин медленно проигрывает

Массированные удары беспилотников по тыловым объектам РФ позволяют ВСУ нарушать снабжение противника и постепенно менять соотношение сил на фронте.

Украинская армия постепенно меняет характер войны с Россией, делая ставку на массовое применение беспилотников и удары по логистическим узлам противника. Новая тактика уже влияет не только на ситуацию на фронте, но и на поведение российского руководства, пишет украинский писатель, колумнист The Hill Игорь Бондарь.

Последние атаки украинских беспилотников по объектам в глубоком тылу России продемонстрировали способность ВСУ наносить удары на расстоянии более тысячи километров. Среди целей оказались нефтяные терминалы и портовая инфраструктура, имеющая важное значение для российской экономики и военной логистики.

В частности, украинские силы неоднократно атаковали нефтяной терминал в Туапсе, а также наносили удары по портам Приморск и Усть-Луга.

Видео дня

Параллельно украинские беспилотники поражают системы противовоздушной обороны и военные объекты вдали от линии фронта.

Новая стратегия войны

Украина все больше переходит от классических наступательных операций к модели так называемой "технологической осады". Ее суть заключается не в окружении городов танками и пехотой, а в блокировании логистики врага с помощью дронов.

Такая тактика уже позволяет контролировать транспортные маршруты на оккупированных территориях и создавать серьезные трудности для переброски российской техники и боеприпасов.

Изменение настроений в Кремле

На фоне украинских ударов изменилась и риторика правителя России Владимира Путина. Если раньше он регулярно использовал оскорбительные характеристики в отношении украинской власти, то в последнее время стал гораздо сдержаннее высказываться о президенте Владимире Зеленском и даже допускает возможность личных контактов.

Обозреватели связывают это с ростом угроз для российской территории и ощутимыми потерями, которые несет военная машина РФ.

Бондарь утверждает, что впервые за долгое время российские войска сталкиваются с проблемами не только на поле боя, но и в тылу. По его оценке, удары по логистике, потери личного состава и постепенное истощение ресурсов свидетельствуют об ослаблении позиций Москвы. Автор констатирует:

"Украинская армия меняет тактику ведения войны, внедряя модель технологической осады оккупированных территорий".

По его мнению, если нынешняя тенденция сохранится, оккупированные территории могут превратиться в зону постоянной опасности для российских войск, а сама Россия столкнется со все большими трудностями в продолжении войны.

Война стала проблемой для Кремля – что известно

Напомним, ранее Reuters писал, что Кремль оказался перед выбором между крахом экономики и урезанием бюджета на войну.

Правый американский инфлюенсер, действующий чиновник из США и немецкий миллиардер из сферы розничной торговли должны посетить "российский Давос" кремлевского диктатора Владимира Путина в среду, в то время как Кремль пытается справиться с застоем в экономическом росте и противостоянием с Западом из-за войны в Украине.

Война дает о себе знать в полной мере, даже если Украина ни разу не упоминается в официальной программе. "Вопрос в следующем: закончится ли эта война, или нас ждет гораздо более тяжелое будущее?" – заявил один из российских участников на условиях анонимности.

Вас также могут заинтересовать новости: