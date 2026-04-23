Россияне атаковали Днепр, горит многоэтажка (фото)

В ночь на четверг, 23 апреля, российские оккупанты атаковали Днепр. В разных районах города вспыхнули пожары.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки РФ повреждена жилая застройка.

Обновлено 02:13: В результате атаки РФ по Днепру уже известно о двух пострадавших, сообщает Александр Ганжа. Отмечается, что кроме многоэтажки горят авто на магазин.

Видео дня

Ранее Ганжа рассказал, что была повреждена многоэтажка. Вспыхнул пожар в нескольких квартирах.

На месте атаки работают спасатели. О пострадавших по состоянию на 01:57 не сообщалось.

Глава Днепропетровской ОВА также обнародовал кадры с последствиями российской атаки:

Атаки РФ по Украине

Ночью 22 апреля россияне нанесли удар по Запорожской области. Под ударом оказался сортировочный парк на железной дороге. В результате вражеской атаки погиб помощник машиниста. Сам машинист попал в больницу.

В ночь на 21 апреля оккупанты массированно атаковали Сумы. Пострадали 15 человек, среди них были дети. Один из вражеских беспилотников попал в лечебное учреждение.

Вас также могут заинтересовать новости: