Россияне ночью ударили по железной дороге в Запорожской области: погиб помощник машиниста

В ночь на среду, 22 апреля, россияне атаковали беспилотником станцию Запорожье-Левое в Запорожской области – под ударом оказался сортировочный парк. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в момент удара на путях находился поезд с электровозом. Помощник машиниста получил смертельные травмы, машинист ранен – его госпитализировали.

Как рассказал чиновник, под российским ударом ночью оказалась и портовая инфраструктура Одессы.

В результате попаданий дронов возникли пожары. Обошлось без пострадавших. Повреждены причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.

"Еще одно доказательство терроризма, Россия воюет против мирных людей, против тех, кто просто выполнял свою работу и держит страну в движении", – отметил Кулеба.

Удары РФ по украинской железной дороге

Как сообщал ранее УНИАН, 20 апреля под удар россиян попали поезд и вокзал в Харьковской области. Были повреждены подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергоснабжения, здание вокзала. Люди не пострадали.

Также мы писали, что Россия прицельно атакует поезда, поэтому "Укрзализныця" меняет правила для пассажиров. В случае реальной угрозы поезда теперь могут останавливать заранее, а пассажиров эвакуировать в безопасные места или укрытия. Решения об эвакуации принимаются на основе постоянного мониторинга ситуации в воздухе и в координации с военными.

