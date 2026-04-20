Россияне почти 70 раз обстреляли Днепропетровскую область: трое погибших и восемь раненых

В Криворожском районе был ранен 10-летний мальчик.

В результате обстрелов российскими оккупантами Днепропетровской области три человека погибли, а еще восемь получили ранения. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале, сегодня, 20 апреля, враг почти 70 раз атаковал три района области.

"В Никопольском районе – 3 погибших и 7 раненых, возникли пожары, которые ликвидированы. Спасатели оказывали помощь пострадавшим", – говорится в сообщении.

В Синельниковском районе обстрелами была повреждена инфраструктура, дома и автомобили, произошли возгорания – их ликвидировали.

"В Криворожском районе ранен 10-летний мальчик. Он в больнице", – сообщили в ГСЧС и добавили, что в результате обстрелов были повреждены дома, инфраструктура и техника.

Массированный обстрел Чернигова

Как сообщал УНИАН, ночью 17 апреля Чернигов подвергся массированной российской атаке ударными беспилотниками. В частности, было зафиксировано попадание по одному из промышленных объектов, в результате чего возник пожар. Также произошло попадание по ряду объектов инфраструктуры.

В результате атаки Черниговская ТЭЦ временно приостановила работу, подача горячей воды для потребителей КП "Теплокоммунэнерго" была временно приостановлена.

Вас также могут заинтересовать новости: