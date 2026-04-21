Россияне ударили по Сумам: пострадали 15 человек, среди них дети (фото)

Российские беспилотники нанесли удар по жилому району.

Войска РФ атаковали город Сумы в ночь на 21 апреля, поразив жилой сектор. 15 человек пострадали. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Этой ночью россияне нанесли массированный удар по областному центру. Российские беспилотники попали в жилой сектор. Повреждены многоэтажки, гражданские автомобили. Еще один БПЛА попал на территорию лечебного учреждения", – отметил он.

По словам Григорова, 15 жителей Сум пострадали в результате ночной атаки вражеских БПЛА

"Среди раненых – трое детей: девочки 13, 15 и 17 лет. Они госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь. Большинство пострадавших в результате ночной атаки российских беспилотников – люди пожилого возраста. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", – добавил глава ОВА.

В ГСЧС показали фото последствий атаки. Спасатели отметили, что попадания зафиксированы в 7 разных местах. Повреждения получили многоквартирные жилые дома и лечебное учреждение, также произошло возгорание гражданских автомобилей.

При этом из-за угрозы повторных атак спасателям несколько раз приходилось приостанавливать работы и уходить в безопасное место.

Угроза полуокружения Сум россиянами: что известно

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в социальных сетях появилась информация о якобы полуокружении города Сумы.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии УНИАН сказал, что это полностью не соответствует действительности.

По его словам, российским захватчикам за несколько месяцев удалось зайти в два приграничных села Сумской области. Вторжение россиян в пределы Сумской области составляет 4 км. Расстояние до города Сумы на данный момент составляет более 35 км.

