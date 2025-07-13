Современные военные альянсы будут строиться вокруг Украины, - Тимочко

Эксперт прокомментировал актуальное состояние НАТО и его возможный ребрендинг.

Украина, как страна в середине Европы, потенциально может стать центром современных военных альянсов. Это может быть либо обновленный НАТО, либо полностью новое объединение. Об этом в комментарии "Украинскому радио" сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Обсуждая статью бывшего главнокомандующего ВСУ, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании, Валерия Залужного, Иван Тимочко прокомментировал возможности Украины создавать новые альянсы. Он начал с напоминания, что НАТО создавался, как милитаристское объединение стран, но постепенно терял главную функцию.

"К сожалению, до настоящего времени он дошел как объединение с определенными элементами, военными интересами в рамках внешней политики. Мы видим, что страны ЕС сокращали свои армии, военно-промышленные комплексы и в рамках своего объединения перекладывали ответственность друг на друга. Со временем в рамках альянса начали образовываться другие альянсы", - сказал он.

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Тимочко добавил мнение, что если бы не война России против Украины, то со временем НАТО превратилось бы в объединение другого уровня - по примеру ЕС или других стран с экономически-военным уклоном, но не военным. Он говорит о возможном ребрендинге НАТО, если Альянс планирует соответствовать современным требованиям.

"Если говорить о потенциальном образовании современных военных альянсов, то это действительно будет происходить вокруг Украины, потому что Украина в центре Европы географически. Сейчас выглядит, что будет два момента. Или НАТО проведет какой-то свой ребрендинг и проведет у себя внутренний аудит, переформатируется и Украина будет одним из партнеров. Либо все-таки образуется новое военное объединение, некая "Коалиция желающих", - говорит Тимочко.

Почему Запад не хочет развала России

Напомним, что по мнению Ивана Тимочко существуют три главные причины, по которым США и Европа боятся поражения России в войне против Украины. Во-первых, это потеря управляемости процессами на территории современной России в случае ее развала. Во-вторых, из-за хаоса, который будет сопровождать такие процессы, возникнут угрозы для контроля за ядерным арсеналом России. И, наконец, третьей причиной он называет то, что Россия позволяла отмывать средства - она, по его словам, была таким же офшором, как и Кипр. А деньги потом аккумулировались в европейских банках.

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