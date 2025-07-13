После поражения в России могут начаться разрушительные процессы, которые будут угрожать соседям.

В случае проигрыша России в войне на ее территории возникнут дестабилизационные процессы, которые будут угрожать соседям. Кроме того, в условиях ослабленной центральной власти ослабнет и контроль за ядерным арсеналом. Об этом в комментарии "Украинскому радио" сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он напомнил, что Европа, США, Китай и еще 15 стран имеют границы с РФ. Ни одна из них, по его словам, не хотела бы иметь хаотические процессы рядом со своим границами.

"Каждая из них понимает, что в случае проигрыша России, дестабилизации в ее пределах, образование новых анклавов внутри по территориальному, национальному или религиозному принципу точно произойдет. Будет разделение в пределах самой страны и, скорее всего, ряд анклавов решит выдвинуть какие-то территориальные претензии к соседям", - сказал он.

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Также он упомянул о ядерном оружии, наличие которого декларирует Россия. Он добавил, что по публичным данным РФ имеет в наличии около 5000 ядерных боеголовок.

"Конечно, только в фильмах показывают, что ракету можно взять в карман или вывезти в машине, но угрозы все равно могут быть. Хаотизации может быть очень серьезная угроза и риски могут быть. Тогда даже не у кого будет спросить за какой-то пуск ракет", - подчеркнул Тимочко.

По его мнению, США и европейские страны понимают, что в случае развала России могут возникнуть территориальные споры. Точек для возникновения больше, чем достаточно

"Обязательно кто-то из соседей этих 18-ти стран, которые имеют границы с Россией, может выдвинуть свои территориальные претензии к РФ. Россия по сути у всех стран, включая Китай, европейские страны, украла какую-то часть их земель. И когда Россия будет ослаблена, точно кто-то захочет их вернуть еще и с процентом", - сказал он.

Кроме того, он напомнил полузабытый факт, что Россия до недавнего времени была таким же популярным офшором, как и Кипр. Он уточним, что деньги, которые легализировались в России, потом оседали в европейских банках. Поэтому, по его мнению, сейчас такое количество денег и арестовано по иностранным банкам.

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Как писал УНИАН, по мнению бывшего главнокомандующего ВСУ, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании, Валерия Залужного, стратегию победы Украины над Россией надо строить на основе военно-технологической революции. Он добавил, что эта революция дает "беспрецедентные инструменты уничтожения военно-экономического потенциала противника путем уничтожения стратегической военной и гражданской инфраструктуры по всей территории страны".

Также напомним, что бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал изменение риторики в Белом доме, которую можно наблюдать в последнее время. Он назвал это позитивным сигналом, но не началом кардинальных изменений США в отношении Украины.

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