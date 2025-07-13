Генсекретарь НАТО прибудет в США в понедельник, но встреча с Трампом состоится только во вторник.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон 14 июля и во вторник, 15 июля, встретится с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, говорится в пресс-релизе НАТО.

Причина визита Рютте в сообщении не уточняется, однако Трамп в недавнем интервью NBC News заявил, что США готовы поставлять оружие Украине через НАТО и что в понедельник он сделает "большое заявление по России", пишет Reuters.

Издание подчеркивает, что администрация Трампа до сих пор отправляла лишь те виды вооружений, которые были одобрены бывшим президентом США Джо Байденом, известным как убеждённый сторонник Киева.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Украине с тревогой ждут заявление Трампа, которое прозвучит уже совсем скоро. "Мы перепробовали все возможные варианты, чтобы убедить Трампа, что Путин не хочет мира и продолжит бомбить. Надеюсь, Трамп наконец-то это понял", - заявил один из украинских источников Bild.

Бывший помощник госсекретаря США Дэвид Кремер, в свою очередь, рассказал, как понять, что Трамп изменил свое отношение к Путину. "Если мы увидим восстановление регулярного вооружения, это будет означать разворот в курсе, которого Трамп придерживался до сих пор", - отметил он. Однако и это не все.

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