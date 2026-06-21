ПВО Москвы не построена для сбития украинских дронов, - эксперт

Украина продолжает уничтожать средства, с помощью которых РФ может защищаться от украинских атак.

В Москве система противовоздушной обороны построена таким образом, что не способна сбивать все украинские дроны, направленные в эту сторону. На определенном этапе российские средства после залпов ракет-перехватчиков должны охлаждаться из-за перегрева. В это время украинский дрон может спокойно пролетать и поражать цель. Об этом авиационный эксперт Константин Криволап сообщил в интервью "Фабрике новостей".

Эксперт отметил, что раньше приходилось слышать, что ПВО вокруг Москвы "такая безумная, сумасшедшая, что там муха пролететь не может, таракан не может проползти, а на всех высотах всё сбивается".

Он добавил, что затем начал изучать, чем россияне могут защищаться в Москве от Украины.

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"И я пришел к таким странным выводам, что это там никакая не сумасшедшая, не плотная ПВО", – отметил Криволап.

Также он начал сомневаться, были ли на Москву запущены 200 дронов, как об этом заявляла российская сторона. Возможно, их было в два раза меньше.

"Потому что мы могли бы сделать то же самое с вдвое меньшим количеством дронов. И что интересно – мощные поражения, но мы всё время ждали, что появится сообщение о том, что мы нанесли там удар ещё и ракетами. Потому что поражения очень серьезные, а оказывается, ракетами не били вообще. И всё, что там натворили, – сделано нашими дронщиками и российской системой ПВО, – самой бешенной, самой сумасшедшей ПВО в мире", – подчеркнул Криволап.

Чем россияне могут защищать Москву

Как отмечает Криволап, перед началом горячей фазы войны у россиян было около 85–90 комплексов С-300 и С-400.

"Мы постоянно их уничтожаем. Россияне постоянно их восстанавливают. Производят в год где-то 6–8 таких комплексов. И сейчас там их от 45 до 60 единиц". Есть такая косвенная информация – что вокруг Москвы сосредоточено от 15 до 20 таких комплексов вдоль центральной кольцевой автодороги. Её протяжённость – 338 км. Радиус – 100 км. Там, в основном, сосредоточены эти комплексы С-400", – отметил Криволап.

В то же время, этих комплексов С-400 размещено 15–20 единиц. Их должны защищать системы "Панцирь С-1/С-2". Не думаю, что там стоит "Панцирь СМД Е". Это стационарные версии, которые, в отличие от "Панциря С-1 и С-2", имеют на вооружении 48 ракет вместо 12", – сообщил Криволап.

Он отметил, что после того, как "Панцирь С-1" выпускает 12 ракет, ему требуется полчаса на охлаждение, так как он перегревается и в этот момент его нельзя перезаряжать. Система "Панцирь СМД Е" должна охлаждаться почти час после запуска 48 ракет.

"Если прилетело 12 дронов или 48, то после этого – 13-й или 49-й дрон, в зависимости от системы, уже будет пролетать. Поэтому вокруг этого кольца стоит 15–20 С-400. Их должны защищать 20–30 "Панцирей", поскольку они должны прикрывать их с разных сторон. Кроме того, там находятся объекты ВПК, различные нефтяные структуры", – сообщил Криволап.

Также он сказал, что в Москве возникает необходимость создать защитное кольцо вокруг Малой Московской кольцевой автодороги. Нефтеперерабатывающий завод, который на этой неделе был поражен Силами обороны Украины, находится непосредственно за этой автодорогой.

Еще он обратил внимание, что в самой Москве на крышах зданий заметили еще около 10 "Панцирей". Также нужно защищать аэропорты, где может быть где-то 15 единиц таких систем.

По подсчётам Криволапа, для защиты объектов в Москве требуется как минимум 70 "Панцирей". К началу горячей фазы войны этих "Панцирей" было произведено около 330 единиц, 110 было продано в другие страны, и оставалось около 220 "Панцирей".

"Мы половину уничтожили. То есть осталось около 110 "Панцирей". Мы рассчитывали, что вокруг Москвы нужно разместить как минимум 70 "Панцирей". Но после того, как прилетают 12 наших беспилотников, 13-й уже пролетает беспрепятственно", – сказал Криволап.

Поэтому, по его словам, такие обстоятельства объясняют, почему украинские дроны так свободно летают для поражения объектов на территории РФ.

Удары по России – последние новости

Как сообщал УНИАН, 18 июня 2026 года произошло поражение комплексной установки переработки нефти, трех резервуаров РВС-10000 и одного резервуара РВС-30000 на территории Московского НПЗ. Таким образом, Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефти на неопределенный срок.

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