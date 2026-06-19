Генеральный штаб сообщил о последствиях поражения Московского НПЗ

А в Крыму из-за ударов "износились" железнодорожные мосты.

Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефти на неопределенный срок. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что подтверждено поражение 18 июня 2026 года комплексной установки переработки нефти, трех резервуаров РВС-10000 и одного резервуара РВС-30000 на территории Московского НПЗ.

"Предприятие приостановило переработку нефти на неопределенный срок", – подчеркивают в Генштабе.

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Также сообщается, что 18 июня и в ночь на 19 июня 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по железнодорожным мостам в районах Роздольного и Владиславовки на временно оккупированных территориях АР Крым. "Указанные объекты использовались противником для обеспечения военных перевозок и снабжения российской оккупационной армии", – отмечают в Генштабе.

Также нанесены удары по району сосредоточения вооружения и военной техники противника в районе Северодонецка Луганской области и по складу горюче-смазочных материалов в Мариуполе в Донецкой области.

Кроме того, нанесены удары по пунктам управления БПЛА оккупантов в районах Покровска, Воскресенки и Сиверска Донецкой области, Новоивановки в Запорожской области, а также Малиевки в Днепропетровской области.

Подробности атаки на Московский НПЗ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 июня украинские защитники повторно нанесли удар по Московскому НПЗ. До этого удар по предприятию был нанесен 16 июня.

В Генштабе ВСУ отметили, что мощность нефтеперерабатывающего предприятия составляет более 12 млн тонн нефти в год. 18 июня на заводе было зафиксировано не менее 5 очагов возгорания. Речь шла о возгораниях на участках комбинированной установки переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарного парка.

Также вчера, 18 июня, Силы обороны атаковали автомобильный мост через реку Калка в районе населенного пункта Гранитное Донецкой области и железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе Роздольного, который ведет на территорию временно оккупированного Крыма. Россия использовала оба этих моста для военной логистики.

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