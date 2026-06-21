'Москва горит? Ну и ладно': пленный оккупант удивил своей реакцией на удары ВСУ (видео)

Пленный оккупант заявил, что удары по Москве являются "справедливым ответом" на действия армии РФ против Украины.

Пленный российский оккупант неожиданно заявил, что считает справедливыми украинские ответные удары по российской столице. Его реакцию обнародовали бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка.

Российского военного, родом с Дальнего Востока, взяли в плен бойцы 3-го штурмового батальона. Впоследствии ему показали кадры из Москвы – в частности, видео последствий атак и пожаров в российской столице.

На обнародованном видео пленный не выразил возмущения или удивления, которых обычно ожидают в подобных случаях. Напротив, он фактически признал удары по Москве ответом на действия российской армии.

"Ну, горит, да горит. Ну, а что я могу сделать? Ну, горит Москва. Я же здесь, значит, так и должно быть", – сказал он.

На уточняющий вопрос, считает ли он такие удары справедливыми, военный ответил утвердительно:

"Ну, по сравнению с тем, что мы наносим, да, мне кажется, это справедливо. Ответ за то, что мы наносим. То же самое".

После этого он кратко добавил: "Ну и пусть горит".

В 92-й бригаде отметили, что фактически оккупант признал логику ударов в ответ на российскую агрессию против Украины.

"И, пожалуй, это единственный случай, когда можно согласиться с оккупантом", – подчеркнули военные.

Атака дронов на Москву – последние новости

Как сообщал УНИАН, массированная атака украинских беспилотников на Москву 18 июня вновь привлекла внимание к состоянию российской противовоздушной обороны. Несмотря на заявления Кремля об эффективной работе ПВО, эксперты указывают на ряд проблем, которые всё чаще позволяют украинским дронам достигать важных целей на территории России.

В частности, в ходе атаки был поражён крупный нефтеперерабатывающий завод, обеспечивающий около 40% потребностей Московского региона в топливе. Также сообщалось о временной приостановке работы одного из крупнейших российских аэропортов.

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