'Москва горит? Ну и ладно': пленный оккупант удивил своей реакцией на удары ВСУ (видео)

Пленный российский оккупант неожиданно заявил, что считает справедливыми украинские ответные удары по российской столице. Его реакцию обнародовали бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка.
Российского военного, родом с Дальнего Востока, взяли в плен бойцы 3-го штурмового батальона. Впоследствии ему показали кадры из Москвы – в частности, видео последствий атак и пожаров в российской столице.
На обнародованном видео пленный не выразил возмущения или удивления, которых обычно ожидают в подобных случаях. Напротив, он фактически признал удары по Москве ответом на действия российской армии.
"Ну, горит, да горит. Ну, а что я могу сделать? Ну, горит Москва. Я же здесь, значит, так и должно быть", – сказал он.
На уточняющий вопрос, считает ли он такие удары справедливыми, военный ответил утвердительно:
"Ну, по сравнению с тем, что мы наносим, да, мне кажется, это справедливо. Ответ за то, что мы наносим. То же самое".
После этого он кратко добавил: "Ну и пусть горит".
В 92-й бригаде отметили, что фактически оккупант признал логику ударов в ответ на российскую агрессию против Украины.
"И, пожалуй, это единственный случай, когда можно согласиться с оккупантом", – подчеркнули военные.
Атака дронов на Москву – последние новости
Как сообщал УНИАН, массированная атака украинских беспилотников на Москву 18 июня вновь привлекла внимание к состоянию российской противовоздушной обороны. Несмотря на заявления Кремля об эффективной работе ПВО, эксперты указывают на ряд проблем, которые всё чаще позволяют украинским дронам достигать важных целей на территории России.
В частности, в ходе атаки был поражён крупный нефтеперерабатывающий завод, обеспечивающий около 40% потребностей Московского региона в топливе. Также сообщалось о временной приостановке работы одного из крупнейших российских аэропортов.