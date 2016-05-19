Боевики стянули на линию столкновения на Донбассе 40 "Градов", четыре "Смерча" и три "Урагана" - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, в течение текущей недели разведывательными органами Украины выявлено 43 факта нарушения Минских договоренностей об отводе техники и тяжелого вооружения. При этом наибольшую угрозу представляет возвращение на линию столкновения реактивных систем залпового огня.

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"В частности, зафиксировано 11 фактов и обнаружено 40 единиц РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Амвросиевка, Горловка, Донецк, Минеральное, Миус, Терновое, Ясиноватая и 4 единицы РСЗО "Смерч" в Первомайске и 3 единицы РСЗО "Ураган" в Макеевке. Последние системы залпового огня отмечены впервые с февраля текущего года", - добавил Скибицкий.