Боевики стянули на линию столкновения на Донбассе 40 "Градов", четыре "Смерча" и три "Урагана" - разведка
Боевики стянули на линию столкновения на Донбассе 40 РСЗО "Град", 4 РСЗО "Смерч" и 3 РСЗО "Ураган".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, в течение текущей недели разведывательными органами Украины выявлено 43 факта нарушения Минских договоренностей об отводе техники и тяжелого вооружения. При этом наибольшую угрозу представляет возвращение на линию столкновения реактивных систем залпового огня.
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"В частности, зафиксировано 11 фактов и обнаружено 40 единиц РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Амвросиевка, Горловка, Донецк, Минеральное, Миус, Терновое, Ясиноватая и 4 единицы РСЗО "Смерч" в Первомайске и 3 единицы РСЗО "Ураган" в Макеевке. Последние системы залпового огня отмечены впервые с февраля текущего года", - добавил Скибицкий.