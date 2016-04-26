ОБСЕ: В Луганске до сих пор стоят "Грады", гаубицы и танки

Об этом говорится в отчете миссии.

"В нарушение связанных с отводом (вооружения), Специальные мониторинговая миссия видела семь 122-мм ракетных систем залпового огня БМ-21"Град", семь 122-мм самоходных гаубиц 2С1"Гвоздика" и десять гаубиц на буксире (пять 152 мм 2A65 Мста-Б и пять 122-мм Д-30)", - говорится в отчете.

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Кроме того, сказано, что зафиксированные в Луганске семь танков (Т-72), также продолжают оставаться в городе.

Как сообщал УНИАН, миссия ОБСЕ уже ранее заявляла, что зафиксировала указанное тяжелое вооружение боевиков в Луганске.