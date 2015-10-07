С начала АТО на Донбассе погибли 66 пограничников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы. «Во время боевых столкновений и обстрелов 66 пограничников погибли. Еще 397 военнослужащих получили ранения», - сообщили в пресс-службе.

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В Госпогранслужбе также отметили, что статус участника боевых действий получили более 11300 пограничников.

В течение 2014-2015 годов за мужество и героизм во время выполнения обязанностей в зоне АТО государственными наградами были отмечены более 600 пограничников, из которых 62 посмертно. Орденами «За мужество» были награждены 152 пограничника, 30 военнослужащих награждены орденом «Богдана Хмельницкого» и 5 – орденом «Даниила Галицкого». Кроме того, медалями «За военную службу», «Защитнику Отечества», «За безупречную службу» награждены 422 пограничника. Еще более 2350 получили ведомственные награды.