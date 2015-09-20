Пограничники задержали в Донецкой области итальянца, который намеревался воевать за "ДНР"
В Донецкой области сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина Италии, который намеревался принять участие в боевых действиях на стороне боевиков.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, 22-летнего гражданина Италии задержали вчера в контрольном пункте въезда-выезда «Зайцево» на линии разграничения.
Читайте такжеМужчина, который сообщал боевикам "ДНР" о перемещении сил АТО получил 8 лет тюрьмыИтальянец прибыл на выезд к подконтрольной боевикам территории утром. Во время проверки документов и беседы пограничникам стало известно о его намерениях принять участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне незаконных вооруженных формирований.
Гражданин Италии задержан и передан для дальнейших следственных действий сотрудникам СБУ.
Ранее пограничники задержали в Луганской области другого гражданина Италии. По его собственным словам, он на Донбассе"искал свою маму".